Суд не дозволив рейдерам безпідставно заарештувати майно "Агроінвест Холдингу", – повідомлення компанії

Кегичівський районний суд Харківської області виніс рішення у справі про спробу арешту майна господарства "Труд 2012", дочірнього підприємства компанії "Агроінвест Холдинг" - одного з найбільших сільськогосподарських підприємств Харківської області. Рішення суду приписує правоохоронним органам повернути раніше заарештовані вантажні автомобілі з зерном, які належать "Агроінвест-Холдингу".

Про це повідомив веб-сайт "Агроінвест Холдингу".

Під арештом опинилися автомобілі, що завантажені зерном. Власники підприємства пов'язують арешт зі спробою рейдерського захоплення господарства "Труд 2012", яке входить до складу "Агроінвест Холдингу". За попередніми даними ініціатором захоплення є колишній найманий директор Володимир Басистий, який, судячи з усього, залучив до своїх дій місцевих представників правоохоронних органів.

Виходячи з даних справи, суд відмовив у задоволенні клопотання прокурора про арешт майна підприємств. Рішення суду повинно бути виконане протягом 5 днів.

За словами засновника і співвласника "Агроінвест Холдингу" Олега Кияшко, дана виграна справа - лише перший крок до відновлення справедливості. "Ми змогли повернути наше майно, але це лише початок. Зараз на нас здійснюють небачений тиск з боку силовиків. Але тепер, коли ми мобілізували свої сили та почали відстоювати свій бізнес в судах, усі винні в протиправних діях понесуть покарання згідно з нормами законодавства", - сказав він.

Нагадаємо, раніше відбулася спроба захоплення підприємства "Труд 2012", яке є частиною "Агроінвест Холдингу". Захоплення почалося з арешту засновника і співвласника холдингу, харківського бізнесмена Олега Кияшко. Зловмисники вважали, що лише Олег Кияшко має право підпису документів "Труд 2012", та за час його незаконного утримання під вартою вони встигнуть захопити і переоформити підприємство. Однак завдяки прозорості та структурованості бізнесу агрохолдингу вдалося оперативно відреагувати і зразу призначити нового директора - Водоріза Олександра Олександровича. Вже 27 липня він зміг потрапити на підприємство, а ще через 2 дня - почати попередній аудит.

Довідка

ТОВ "Агроінвест Холдинг" - вертикально інтегрований агропромисловий холдинг, до складу якого входять 5 сільськогосподарських підприємств. Сільськогосподарські угіддя зосереджені в Харківській області. Основна сфера діяльності: виробництво зернових, зернобобових та олійних культур, вирощування, зберігання, торгівля сільськогосподарською продукцією. Профільні культури - кукурудза, соняшник, ячмінь, пшениця, ріпак та інші культури.

ТОВ "Агроінвест Холдинг" входить до числа сумлінних платників податків Харківської області. Обсяг податкових відрахувань в 2019 році склав більше 10 млн гривень. У компанії працює близько 300 чоловік.

Довгострокове партнерство з банківським сектором дозволяє компанії активно залучати кредитні кошти для внутрішніх інвестицій, підвищення ефективності виробництва та підвищення його рентабельності. До початку 2020 року кредитний портфель склав понад 50 млн гривень.

Досягнення "Агроінвест Холдингу" протягом ряду років були відзначені нагородами: "Лідер галузі-2016" (Leader of the branch), "Лідер року-2017", "Лідер галузі-2019".

Засновником і співвласником компанії є харківський бізнесмен Олег Кияшко.