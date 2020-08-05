На Харьковщине произошла попытка рейдерского захвата "дочки" крупного агрохолдинга

В ночь на 26 июля около 20 неизвестных лиц в масках-балаклавах попытались захватить аграрное предприятие "Труд 2012", являющееся частью "Агроинвест Холдинга" – одного из крупнейших агрохолдингов Харьковской области. Однако благодаря действиям сотрудников службы безопасности холдинга и юристов, попытку захвата удалось пресечь.

Об этом сообщил веб-сайт "Агроинвест Холдинга".

"Труд 2012" обрабатывает более 2 000 га земли в Кегичевском районе Харьковской области, у села Медведовка. По словам представителей холдинга, последние несколько лет на предприятие неоднократно оказывались попытки силового давления, но с прямой рейдерской атакой они столкнулись впервые.

По данным предварительного расследования, в деле замешан бывший директор предприятия – Владимир Басистый. Причем для реализации своих преступных планов он заручился поддержкой местных силовиков из Национальной полиции и Службы безопасности Украины.

Сам рейдерский захват начался днем 25 июля с ареста силами подразделения СБУ владельца "Агроинвест Холдинга" Олега Кияшко. Злоумышленники рассчитывали, что только он имеет право подписи документов "Труда 2012", и за время его незаконного удержания под стражей они успеют захватить и переоформить предприятие. Однако благодаря прозрачности и структурированности бизнеса агрохолдингу удалось оперативно отреагировать и тут же назначить нового директора – Водореза Александра Александровича. Уже 27 июля он смог попасть на предприятие, а еще через 2 дня – начать предварительный аудит.

Первичная инвентаризация уже показала, что за последние 3 года из предприятия было выведено около 20 млн гривен. Еще на 200 тыс. гривен – расхищено техники. Для того, чтобы скрыть факт преступления от аудита, старая дирекция похитила или уничтожила всю техническую документацию и похитила сервер видеонаблюдения предприятия. Кроме того, выявлена попытка испортить систему орошения и полива стоимостью 2 млн гривен.

Не обошлось и без хищений бюджета трудового фонда. Выявлены системные недоплаты сотрудникам на протяжении 3 лет. Всего рабочие недополучили не менее 100 тыс. гривен.

Дела о попытке рейдерского захвата и хищениях на предприятии уже начали рассматриваться в судах. По словам Александра Водореза, аудит продолжается, и вся новая информация по фактам хищения имущества предприятия будет оперативно передаваться правоохранителям.

"Мы делаем все возможное, чтобы в максимально короткие сроки провести быстрый, но точный аудит. Но даже от тех фактов хищений, что мы уже нашли, голова идет кругом. Бывший директор, Владимир Басистый, годами паразитировал на предприятии. Причем даже не стеснялся залазить в карман к рабочим. И это в кризис! А потом и вовсе решил "отжать" предприятие. Мы надеемся, что он получит максимально возможно наказание за такие действия", – отметил новый директор "Труд 2012" Александр Водорез.

Олег Кияшко – основатель и совладелец "Агроинвест Холдинга" заявил, что во всех фактах хищения на предприятии будут тщательно разбираться. Также его беспокоит, что в схеме рейдерского захвата принимают активное участие правоохранительные органы.

"К сожалению, все заявления властей про важность борьбы с рейдерством остаются не больше, чем словами. Силовики часто сами являются участниками рейдерских захватов, наемниками, выполняющими заказ тех, кто может оплатить их "услуги". К счастью, прозрачность нашего бизнеса дала нам юридические инструменты, чтобы молниеносно отреагировать на попытку захвата и пресечь ее. Мы оперативно закончим аудит на "Труд 2012", а также усилим нашу службу безопасности. Мы сделаем все возможное, чтобы таких инцидентов у нас больше не было", – подчеркнул Олег Кияшко.

Отметим, что по данным платформы по работе с открытыми данными Opendatabot, ежегодно в Украине происходит в среднем 400 рейдерских захватов. При этом, с 2014 года количество таких преступлений постоянно растет. Чаще всего рейдерские захваты происходят в Киеве и Киевской области. За последние 5 лет здесь было зарегистрировано более 412 атак. На втором месте – Днепропетровская и Львовская области.

Справка

ООО "Агроинвест Холдинг" — вертикально интегрированный агропромышленный холдинг, в состав которого входят 5 сельскохозяйственных предприятий. Земельный банк составляет 22 тыс. га, сельскохозяйственные угодья сосредоточены в Харьковской области. Основная сфера деятельности: производство зерновых, зернобобовых и масличных культур, выращивания, хранения, торговля сельскохозяйственной продукцией. Профильные культуры — кукуруза, подсолнечник, ячмень, пшеница, рапс и другие культуры.

ООО "Агроинвест Холдинг" входит в число добросовестных налогоплательщиков Харьковской области. Объем налоговых отчислений в 2019 году составил более 8 млн гривен. В компании работает около 300 человек.

Долгосрочное партнерство с банковским сектором позволяет компании активно привлекать кредитные средства для внутренних инвестиций, повышения эффективности производства и повышения его рентабельности. К началу 2020 года кредитный портфель составил более 50 млн гривен.

Достижения "Агроинвест Холдинга" в течение ряда лет были отмечены наградами: "Лидер отрасли-2016" (Leader of the branch), "Лидер года-2017", "Лидер отрасли-2019".

Основателем и совладельцем компании является харьковский бизнесмен Олег Кияшко.