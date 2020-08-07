підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новини
  • Політика
  • Порошенко має давно сидіти в тюрмі з конфіскацією "заробленого" на держпосадах, - Гриценко
07 серпня 2020, пʼятниця, 10:39 12
Політика 2020-08-07T11:15:01+03:00
Українські Новини
Порошенко має давно сидіти в тюрмі з конфіскацією "заробленого" на держпосадах, - Гриценко

Порошенко має давно сидіти в тюрмі з конфіскацією "заробленого" на держпосадах, - Гриценко

Сергій Паламаренко
Гриценко, НАБУ, Арешт, Громадянська позиція, Зловживання
Арешт, затримання Фото: Politeka
Арешт, затримання Фото: Politeka

Лідер партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко опублікував викривальну замітку щодо колишньої влади і екс-президента Петра Порошенка. Свій пост він розмістив на персональній сторінці в соціальній мережі Facebook.

"39 млрд - 39,000,000,000 гривень! Ось за ці величезні кошти, на які обікрали Україну і українців оборудкою "Ротердам+", Порошенко мав би вже давно сидіти в тюрмі, до того ж конфіскацією "заробленого" на державних посадах. Насамперед за це, а не за другорядні інші звинувачення, яких йому нависували два десятки. Чому має сидіти? А для того, щоб більше жоден президент не намагався на пару з олігархом робити подібне", - зазначає Гриценко.

Він радить почитати статтю Юлії Самаєвої: як Порошенко & Со, плануючи "Ротердам+", спочатку задешево скупили активи ахметівського ДТЕК і в скільки разів більше вони потім на цій оборудці "заробили"; прізвища порошенківських подільників, усіх отих вовків, гонтарєвих, пасенюків, демчишиних, що повтікали закордон, теж вказано...

"Головне питання зараз: Зеленський поховає цю справу, дозволивши своєму прем’єру і своїй генпрокурорці злити її по факту, зірвавши для НАБУ терміни розслідування і передачі до суду? чи бенефіціари багатомільярдної оборудки таки понесуть відповідальність?

Скоро дізнаємося. Відлік часу йде вже на години...", - резюмував свій допис Гриценко.

Більше новин про: Гриценко НАБУ Арешт Громадянська позиція Зловживання

Активіст однієї з партій помер після побиття поліц...
НАБУ і САП не змогли завершити розслідування і пер...
Прокуратура просить суд заарештувати чоловіка, яки...
Голові тернопільської служби автодоріг замість від...
В Україні новий антирекорд з захворюваності на коронавірус — 1 453 випадки за добу
В Україні почали стягувати збір за виліт пасажирів
Новини
Рух вантажівок через спеку тимчасово обмежили в Києві та 19 областях 11:03
Курс російського рубля 7 серпня 11:00
Українці почали важче переносити коронавірус: збільшилася кількість смертельних випадків та госпіталізацій 10:50
Порошенко має давно сидіти в тюрмі з конфіскацією "заробленого" на держпосадах, - Гриценко 10:39
Павло Павлик. Фото: Facebook/Pavel Pavlik
Син Віктора Павліка помер 10:26
більше новин
"Луцький інцидент" був надмірно заполітизований, - політолог 16:21
Китайські інвестори "Мотор Січі" офіційно поінформували фондовий ринок про співпрацю з DCH Ярославського 18:58
Одеська чиновниця збирає з бізнесменів гроші для закриття кримінальних справ НАБУ, - політтехнолог 15:20
Аваков домовився про спільні навчання офіцерів НГУ з італійськими карабінерами 20:09
Нардеп Ілля Ківа заявив, що буде відстоювати одеського блогера Стаса Домбровського 20:31
більше новин
Апеляційний суд скасував арешт колекції картин Порошенка 10:50
Влада не готова до проведення місцевих виборів в умовах пандемії коронавірусу, - КВУ 13:16
Зеленський схвалив скасування книги обліку доходів для ФОПів 12:46
Договір з банком. На що звертати увагу, щоб не отримати неочікуваний борг 06:15
Скоро українцям почнуть відключати газ: кому це загрожує і як уникнути 05:45
більше новин
Українці продовжують активно здавати валюту
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok