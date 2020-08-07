Порошенко має давно сидіти в тюрмі з конфіскацією "заробленого" на держпосадах, - Гриценко

Лідер партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко опублікував викривальну замітку щодо колишньої влади і екс-президента Петра Порошенка. Свій пост він розмістив на персональній сторінці в соціальній мережі Facebook.

"39 млрд - 39,000,000,000 гривень! Ось за ці величезні кошти, на які обікрали Україну і українців оборудкою "Ротердам+", Порошенко мав би вже давно сидіти в тюрмі, до того ж конфіскацією "заробленого" на державних посадах. Насамперед за це, а не за другорядні інші звинувачення, яких йому нависували два десятки. Чому має сидіти? А для того, щоб більше жоден президент не намагався на пару з олігархом робити подібне", - зазначає Гриценко.

Він радить почитати статтю Юлії Самаєвої: як Порошенко & Со, плануючи "Ротердам+", спочатку задешево скупили активи ахметівського ДТЕК і в скільки разів більше вони потім на цій оборудці "заробили"; прізвища порошенківських подільників, усіх отих вовків, гонтарєвих, пасенюків, демчишиних, що повтікали закордон, теж вказано...

"Головне питання зараз: Зеленський поховає цю справу, дозволивши своєму прем’єру і своїй генпрокурорці злити її по факту, зірвавши для НАБУ терміни розслідування і передачі до суду? чи бенефіціари багатомільярдної оборудки таки понесуть відповідальність?

Скоро дізнаємося. Відлік часу йде вже на години...", - резюмував свій допис Гриценко.