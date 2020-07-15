Українській журналістці Сергацковій погрожують вбивством, — Human Rights Watch

Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch заявляє про те, що незалежній українській журналістці Катерині Сергацковій погрожують вбивством.

Про це сказано в повідомленні організації, передають Українські Новини.

"Українська журналістка, яка писала про ймовірний вплив ультраправих груп на організацію, що перевіряє факти, отримує погрози вбивством, і її особиста інформація була опублікована в інтернеті", — сказано в повідомленні.

Наголошується, що Сергацкова, співзасновник інтернет-видання "Заборона", зазнавала нападів у Facebook, де люди розміщували інформацію про неї, включаючи її домашню адресу, фотографію її будинку і фотографії її 5-річного сина.

Сергацкова розповіла, що вона зв'язалася з адвокатом, щоб подати в поліцію звіт про пости.

"Журналістам не потрібно боятися за своє життя через те, що вони повідомляють. Українська влада повинна негайно розслідувати ці погрози і забезпечити безпеку Сергацковії та її сім'ї", — сказав Х'ю Вільямсон, директор Human Rights Watch у Європі та Центральній Азії.

Зазначено, що 3 липня в "Забороні" була опублікована стаття, в якій детально описувалися ймовірні дружні стосунки між лідерами крайніх правих чи неонацистських груп та директорами некомерційної організації StopFake, мета якої — зупинити поширення неправдивої інформації про Україну.

У статті "Заборони" цитувалася кілька коментаторів, які припустили, що ці дружні відносини вплинули на редакційний вибір StopFake, який, з їхніми слів, став більш націоналістичним і лояльним до крайніх правих в останні роки.

StopFake відповів заявою, що оскаржує претензії, стверджуючи, що вони були частиною більш широкої тенденції "переслідування і залякування з боку проросійських ЗМІ".

Але незабаром ця сварка була підхоплена онлайн-коментаторами, які погрожували Сергацковій за те, що вони називали проросійською пропагандою.

"11 липня 2020 року український журналіст з більш ніж 130 000 підписників у своєму акаунті в соціальній мережі опублікував фотографію Сергацкової з її сином, опублікував подробиці про її особисте життя і припустив, що вона працює на російські спецслужби. У коментарях до цього повідомлення користувачі погрожували їй смертю і фізичним насильством і опублікували її адресу, а також фотографії її будинку. Хоча пост, мабуть, був видалений, журналіст продовжував писати інші образи і помилкові відомості про Сергацкову, які набули поширення", — сказано в повідомленні.

Зазначено, що велика кількість постів згадувало громадянство Сергацкової як підставу для погроз і звинувачень.

Наголошується, що Сергацкова родом з Росії, відмовилася від свого російського громадянства, щоб стати громадянкою України у 2015 році.

Також вона отримала кілька нагород за свої репортажі про конфлікт на сході України та в інших місцях.

Сергацкова заявила, що раніше зазнала онлайн-переслідувань, особливо за розслідування роботи українських служб безпеки.

Але вона сказала, що індивідуальний характер і ступінь переслідування на цей раз змусили її боятися.

Human Rights Watch зазначає, що переслідування і погрози в Інтернеті журналістів або інших осіб, що сприймаються як "проросійські", стали більш помітними після російської окупації Криму в 2014 році і подальших бойових дій підтримуваними Росією збройними групами на сході України.

Наголошується, що в 2016 році на сайті "Миротворець" були опубліковані імена та особисті дані сотень журналістів та інших осіб, які були акредитовані для роботи підтримуваними Росією озброєними групами, які є де-факто владою в деяких районах східних районів Донецька і Луганська, і звинувачували їх у співпраці з терористами.

Зазначено, що був досягнутий незначний прогрес у кримінальному розслідуванні, яке було відкрито в 2017 році на веб-сайті, незважаючи на триваючий тиск з боку Управління Верховного комісара ООН з прав людини.

"Український уряд повинен захищати журналістів, коли їм погрожують і переслідують, в тому числі, коли це переслідування відбувається в інтернеті. Україна повинна захищати свободу слова і захищати Сергацкову та інших, які неодноразово стають жертвами законної журналістики", — додав Вільямсон.

Як повідомляли Українські Новини, Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch констатує збереження ризиків для ЗМІ і продовження насильства з боку правих радикалів в Україні в 2019 році.