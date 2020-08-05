Китайські інвестори "Мотор Січі" офіційно поінформували фондовий ринок про співпрацю з DCH Ярославського

Китайські інвестори, які представлені в Україні компанією Skyrizon, оприлюднили офіційну інформацію про співпрацю з групою DCH Олександра Ярославського щодо акціонерного товариства (АТ) "Мотор Січ" на веб-сайті Шанхайської біржі.

Про це повідомила прес-служба групи DCH.

У повідомленні Ради директорів йдеться, що компанії Xinwei та Skyrizon продовжують процес злиття і реорганізації активів, що розпочатий в 2017 році. Нагадаємо, що цей процес пов'язаний з наміром сконцентрувати акції українського авіабудівного підприємства "Мотор Січ" на компанії Skyrizon, та в процесі реалізації зіткнувся з перешкодами у вигляді заборонного рішення Антимонопольного комітету України (АМКУ) та арешту акцій "Мотор Січі" в судовому порядку з ініціативи Служби безпеки України.

Попередній раунд реорганізаційних активностей припускав подачу до АМКУ спільної заявки Skyrizon та державного концерну (ДК) "Укроборонпром". Однак керівництво концерну публічно назвало угоду неактуальною, а термін відповідних домовленостей закінчився ще в кінці 2019 року.

"У зв'язку зі змінами, що відбулися в основі ділового співробітництва між Skyrizon та ДК" Укроборонпром ", Skyrizon провела переговори щодо співпраці в галузі авіаційних двигунів з групою DCH (Україна) і дійшла згоди. 4 серпня 2020 року Skyrizon відкликала з Антимонопольного комітету заяву, яку вона раніше подавала спільно з ДК "Укроборонпром", 4 серпня 2020 року дочірня Skyrizon та DCH спільно подали нову заяву до Антимонопольного комітету України", - йдеться в повідомленні на веб-сайті Шанхайської біржі.

Китайська сторона також підкреслила в своєму оголошенні, що "DCH - одна з важливих промислово-фінансових груп України, яка об'єднує металургійну, гірничодобувну, машинобудівну, інфраструктурну, фінансову та інші галузі. Вона володіє Дніпровським металургійним заводом, гірничорудною компанією, Харківським тракторним заводом, Харківським міжнародним аеропортом, страховою компанією "Інго", банком "Кредит Дніпро" та іншими великими підприємствами. Місія DCH Group - максимальне підвищення глобальної конкурентоспроможності української економіки. Підвищуючи ефективність компанії в різних галузях і реалізуючи великі соціально значущі економічні проекти, вона створює умови для збільшення іноземних інвестицій в Україні".

Як вказано в цьому повідомленні, Skyrizon сподівається, що співпраця з DCH "підштовхне до швидкого отримання схвалення АМКУ і буде сприяти якнайшвидшому завершенню великої реструктуризації внутрішніх активів".

Раніше за заявою Xinwei торги акціями цієї компанії на Шанхайській біржі тимчасово припинялися, проте в липні 2019 року вони були відновлені. З цього моменту Xinwei щомісяця інформує фондовий ринок про хід процесу реорганізації, виконуючи свої зобов'язання щодо поетапного розкриття інформації для захисту прав інвесторів.

Як відомо, група DCH Олександра Ярославського (топ-10 рейтингу Forbes Ukraine) має портфель активів в індустріальному секторі та досвід виведення великих промислових підприємств з кризи, що викликана неправомірними судовими та іншими регуляторними рішеннями. До складу поточних інвестицій DCH входить міжнародний аеропорт "Харків" і проект будівництва нового аеропорту в Дніпрі, що обумовлює інтерес групи до авіаційної галузі.