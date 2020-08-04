Ярославский вместе с китайскими инвесторами из Skyrizon займется авиастроительным заводом "Мотор Cич"

Сегодня, 4 августа, представители группы DCH Александра Ярославского достигли договоренности с китайскими инвесторами, представляющими Skyrizon Aircraft Holdings Limited. Обе стороны будут вести всестороннее сотрудничество, совместно осуществляя деятельность по развитию украинского авиастроения и, в частности, запорожского ПАО "Мотор Cич".

Об этом сообщил официальный веб-сайт DCH.

В официальном сообщении, в частности, отмечается, что DCH имеет богатый опыт восстановления и модернизации промышленных предприятий, что наглядно демонстрирует стабильное функционирование Харьковского тракторного завода (ХТЗ), Днепровского металлургического завода, криворожского рудника "Сухая Балка". Силами DCH был построен и эффективно администрируется современный аэропорт в Харькове, в настоящее время DCH принимает участие в проекте строительства нового аэропорта в Днипре в качестве частного инвестора аэровокзального комплекса.

ПАО "Мотор Сич" - один из крупнейших мировых производителей двигателей для авиационной техники, а также промышленных газотурбинных установок. В 2016 году предприятие приобрели китайские инвесторы, связанные со Skyrizon, и инвестировали в развитие производства более 100 млн долларов. Впоследствии шла речь о передаче 25% акций "Мотор Сич" госконцерну "Укроборонпром". Однако в июне текущего года советник гендиректора "Укроборонпрома" Руслан Корж сообщил, что "сегодня это предложение уже неактуально. Оно потеряло силу еще в прошлом году".

Александр Ярославский входит в ТОР-10 украинских бизнесменов согласно рейтингу Forbes-2020. Инвестиционный портфель принадлежащей ему группы DCH включает активы таких секторов, как финансы, промышленность, транспорт, девелопмент и другие. Развитием Харьковского тракторного завода DCH Ярославского занимается с 2016 года, в настоящее время восстановлено тракторное производство, на базе ХТЗ cоздается бизнес-парк высоких технологий "Экополис ХТЗ" (1 млрд. долларов инвестиций до 2033 года).

Международный аэропорт "Харьков" построен в рамках подготовки города к Евро-2012, инвестиции Ярославского как генерального инвестора и координатора составили 107,2 млн долларов, аэропорт вошел в число наиболее динамично развивающихся аэропортов Европы. Инвестиции Александра Ярославского в развитие горно-металлургического дивизиона DCH (Днепровский металлургический завод (Петровка), "Сухая Балка") запланированы в размере 300 млн долларов, ведется системная модернизация производства. Строительство нового аэропорта в Днипре реализуется в формате частно-государственного партнерства, DCH Ярославского отвечает за терминалы аэропорта, соответствующий проект уже был представлен инвестором.