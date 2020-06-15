На могилі космонавта Леоніда Каденюка досі не поставили пам'ятник. У рідних не вистачає грошей

На могилі єдиного космонавта незалежної України майже два з половиною роки після його смерті немає пам'ятника, а стоїть лише тимчасовий хрест. Про це "КП" в Україні" розповіла вдова Леоніда Костянтиновича Віра Каденюк."Олег Петров - керівник "Сузір'я", він був народним депутатом, помічником у Леоніда Даниловича Кучми — приблизно рік тому приїхав до мене і сказав, що поставлять пам'ятник, назвуть вулицю іменем Леоніда Каденюка. Потім Олег захворів, все затихло", — розповіла вона.

Близько місяця тому Вірі Каденюк зателефонувала Валерія Іваненко, колишній директор телеканалу "Тоніс", і сказала, що вона зустрічалася з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем, і президент дав вказівку, щоб на могилі поставили пам'ятник до Дня Незалежності України. Поки що це вся інформація, яка у неї є.

"Щосуботи їжджу на кладовище прибирати його могилку. А більше нічого не можу зробити. Просто ніде взяти коштів. У нас з Льонею не було грошей ні на рахунку, ніде, і продати нічого. Жили все життя на його зарплату і мою зарплату. Добре хоч мене і сина в Малу академію України на роботу взяли, не знаю навіть, як би ми виживали", — сказала Віра Каденюк. Раніше Українські Новини писали про цікаві факти з життя першого українського космонавта.