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02 жовтня 2019, середа, 19:40 19
Верховна Рада і партії 2019-10-02T20:45:01+03:00
Українські Новини
Рада дозволила ЗСУ застосовувати бойову техніку до введення воєнного стану і після

Рада дозволила ЗСУ застосовувати бойову техніку до введення воєнного стану і після

ВСУ. Фото: 112.ua
ВСУ. Фото: 112.ua

Верховна Рада дозволила Збройним силам застосовувати бойову техніку і зброю в особливий період до введення військового стану і після його відміни.

За ухвалення законопроекту №1224 за в цілому проголосували 307 депутатів при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

Законопроектом передбачено законодавче закріплення права з'єднань, військових частин та підрозділів Збройних сил на застосування бойової техніки і зброї в особливий період - до введення військового стану і після його припинення або скасування.

При цьому військовослужбовці Державної спеціальної служби транспорту будуть мати право використовувати та застосовувати зброю, а також спеціальні засоби згідно з переліком і правилами, затвердженими Кабінетом Міністрів.

Працівники підрозділів воєнізованої охорони матимуть право застосовувати зброю у разі виникнення загрози їх життю чи здоров'ю, або в разі нападу на них або на охоронювані об'єкти, а також спеціальні засоби, згідно з переліком правил, визначених Кабміном.

Положення про воєнізованої охорони Державної спеціальної служби транспорту затверджується Міністерством оборони.

Закон вступає в силу наступного дня після його опублікування.

Як повідомляли Українські Новини, фінансування Міноборони наступного року не планують збільшувати.

Відзначимо, що держбюджет-2019 передбачав збільшення фінансування Міноборони на 18,5% до 102,5 млрд гривень порівняно з 2018 роком.

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