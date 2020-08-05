Суд задовольнив скаргу Портнорва щодо закриття провадження стосовно Порошенка і Парубія

Печерський суд Києва задовольнив першу з трьох поданих юристом і правозахисником Андрієм Портновим скарг щодо закриття кримінальних проваджень щодо Петра Порошенка та Андрія Парубія. Про це Портнов повідомив на персональній сторінці в соціальній мережі Telegram. "Суд скасував першу постанову ДБР про відсутність складу злочину в діях Порошенка і Парубія у справі про захоплення державної влади, зловживанні службовим становищем і підробці документів", - зазначив Портнов. Він так само нагадав, що "члени злочинної групи Блоку Порошенка БПП і Народного Фронту підробили документи про наявність у них у 2016-му році коаліції і прийняли тисячі управлінських і кадрових рішень, незаконно розпоряджаючись фінансовими й природними ресурсами країни. Організаторами незаконного захоплення влади були одіозні злочинці Порошенко і Парубій". Правозахисник заявив, що тепер суд зобов'язав ДБР відновити слідство, а дії по закриттю справи визнав протиправними. "Про судові процеси щодо незаконного закриття інших кримінальних справ стосовно Порошенка проінформую після їх розгляду", - резюмував свою замітку Портнов.