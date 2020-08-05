Суд задовольнив скаргу Портнорва щодо закриття провадження стосовно Порошенка і Парубія

Печерський суд Києва задовольнив першу з трьох поданих юристом і правозахисником Андрієм Портновим скарг щодо закриття кримінальних проваджень щодо Петра Порошенка та Андрія Парубія. Про це Портнов повідомив на персональній сторінці в соціальній мережі Telegram.

"Суд скасував першу постанову ДБР про відсутність складу злочину в діях Порошенка і Парубія у справі про захоплення державної влади, зловживанні службовим становищем і підробці документів", - зазначив Портнов.

Він так само нагадав, що "члени злочинної групи Блоку Порошенка БПП і Народного Фронту підробили документи про наявність у них у 2016-му році коаліції і прийняли тисячі управлінських і кадрових рішень, незаконно розпоряджаючись фінансовими й природними ресурсами країни.

Організаторами незаконного захоплення влади були одіозні злочинці Порошенко і Парубій".

Правозахисник заявив, що тепер суд зобов'язав ДБР відновити слідство, а дії по закриттю справи визнав протиправними.

"Про судові процеси щодо незаконного закриття інших кримінальних справ стосовно Порошенка проінформую після їх розгляду", - резюмував свою замітку Портнов.