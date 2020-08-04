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  • Ярославський разом з китайськими інвесторами із Skyrizon розвиватимуть авіабудівний завод "Мотор Cіч"
04 серпня 2020, вівторок, 16:58 166
Економіка 2020-08-04T18:15:02+03:00
Українські Новини
Ярославський разом з китайськими інвесторами із Skyrizon розвиватимуть авіабудівний завод "Мотор Cіч"

Ярославський разом з китайськими інвесторами із Skyrizon розвиватимуть авіабудівний завод "Мотор Cіч"

Ірина Дорофейчук
DCH Group, Олександр Ярославський, Skyrizon, Мотор Cіч
Александр Ярославский. Фото: пресс-служба
Александр Ярославский. Фото: пресс-служба

Сьогодні, 4 серпня, представники групи DCH Олександра Ярославського досягли домовленості з китайськими інвесторами, що представляють Skyrizon Aircraft Holdings Limited. Обидві сторони будуть вести всебічне співробітництво, спільно розвиваючи українське авіабудуванняі, зокрема, запорізьке ПАТ "Мотор Cіч".

Про це повідомив офіційний веб-сайт DCH.

В офіційному повідомленні, зокрема, зазначається, що DCH має багатий досвід відновлення та модернізації промислових підприємств, що наочно демонструє стабільне функціонування Харківського тракторного заводу (ХТЗ), Дніпровського металургійного заводу, Криворізького рудника "Суха Балка". Силами DCH був побудований і ефективно адмініструється сучасний аеропорт у Харкові, на даний час DCH бере участь в проекті будівництва нового аеропорту в Дніпрі як приватний інвестор аеровокзального комплексу.

ПАТ "Мотор Січ" - один з найбільших світових виробників двигунів для авіаційної техніки, а також промислових газотурбінних установок. У 2016 році підприємство придбали китайські інвестори, пов'язані із Skyrizon, і інвестували в розвиток виробництва понад 100 млн доларів. Згодом йшлося про передачу 25% акцій "Мотор Січ" держконцерну "Укроборонпром". Однак в червні поточного року радник гендиректора "Укроборонпрому" Руслан Корж повідомив, що "сьогодні ця пропозиція вже неактуальна. Вона втратила силу ще минулого року".

Олександр Ярославський входить в ТОР-10 українських бізнесменів згідно з рейтингом Forbes-2020. Інвестиційний портфель групи DCH, що йому належить, включає активи таких секторів, як фінанси, промисловість, транспорт, девелопмент та інші. Розвитком Харківського тракторного заводу DCH Ярославського займається з 2016 року, в даний час відновлено тракторне виробництво, на базі ХТЗ створено бізнес-парк високих технологій "Екополіс ХТЗ" (1 млрд доларів інвестицій до 2033 року).

Міжнародний аеропорт "Харків" побудований в рамках підготовки міста до Євро-2012, інвестиції Ярославського як генерального інвестора і координатора склали 107,2 млн доларів, аеропорт увійшов до числа аеропортів Європи, що найбільш динамічно розвиваються. Інвестиції Олександра Ярославського в розвиток гірничо-металургійного дивізіону DCH (Дніпровський металургійний завод (Петрівка), "Суха Балка") заплановано в розмірі 300 млн доларів, ведеться системна модернізація виробництва. Будівництво нового аеропорту в Дніпрі реалізується у форматі приватно-державного партнерства, DCH Ярославського відповідає за термінали аеропорту, відповідний проект вже був представлений інвестором.

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