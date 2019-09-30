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30 вересня 2019, понеділок, 15:56 23
Суспільство 2019-09-30T17:15:02+03:00
Українські Новини
"Синій кит" повернувся в іншому образі: новий флешмоб "підпали друга" загрожує життю дітей

"Синій кит" повернувся в іншому образі: новий флешмоб "підпали друга" загрожує життю дітей

Фото: Facebook/Костянтин Проценко
Фото: Facebook/Костянтин Проценко

У Черкаській області 11-річна дівчинка потрапила у лікарню з опіками через нову небезпечну гру "Підпали Друга". Про це повідомив прес-секретар управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Черкаській області Костянтин Проценко Facebook.

28 вересня, в опікове відділення першої міської лікарні з важкими опіками верхньої частини тулуба, було госпіталізовано 11-річну дывчинку. Як стало відомо, опіки вона отримала, коли її власноруч підпалив 10-річний брат. За попередніми даними, діти грали в гру "Підпали друга".

Такий смертельно небезпечний флешмоб під назвою #Firechallenge стає все більш популярним серед підлітків. Діти підпалюють себе або своїх товаришів.

За словами Проценка, свідком події став випадковий перехожий. Йому вдалося вчасно ліквідувати полум'я, яке охопило одяг і тіло дівчинки.

"Спільноти, що виникають у всьому світі несуть емоційний драйв, бажання зробити що-то "тут і зараз", а не думати про наслідки, що сприяє виникненню різних груп, які покликані щось зруйнувати, зробити наперекір загальноприйнятим нормам і правилам. В даний час суспільство робить вигляд що нічого не знає про цю небезпеку. Але у разі ігнорування цієї проблеми вже завтра вона може вирости у масштабах, з якими швидко впоратися буде неможливо. А в цьому випадку ігнорування призведе до втрат серед дітей", - пише Проценко.

Як повідомляли Українські Новини, Міністерство внутрішніх справ заявило про поширення серед дітей нової небезпечної інтернет-гри "Зникнути на 24 години". Раніше у Києві група підлітків перебігала дорогу перед потоком машин, граючи в гру "Біжи або помри". Також психолог розповів, як захистити дитину від раніше з'явилася небезпечної гри Момо.

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