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04 серпня 2020, вівторок, 15:41 12
Судова влада 2020-08-04T16:00:02+03:00
Українські Новини
В Антикорупційному суді дійсно існує секретна кімната для ЦПК, — ЗМІ

В Антикорупційному суді дійсно існує секретна кімната для ЦПК, — ЗМІ

Валерия Драгомирова
Антикоррупционный суд
Антикоррупционный суд

"Центр протидії корупції" дійсно має особливі преференції і окрему секретну кімнату у Вищому антикорупційному суді - на відміну від ЦПК, журналістів взагалі не пускають до приміщення суду. Повідомляє УНІАН.

Минулого тижня під час розгляду апеляції у справі Писарука і Бахматюка ЦПК оприлюднило докладну ухвалу суду ще в момент її оголошення. Стало відомо, що у приміщенні ВАКС існує окрема секретна кімната, в якій представники "Центру протидії корупції" отримують доступ до перегляду судового засідання і ведуть з порушенням норм КПК трансляції в соцмережі без згоди сторін розгляду і без необхідної на це ухвали суду. Журналісти "ДС" перевірили, чи зможуть вони отримати доступ для перегляду судових засідань в окремій кімнаті в антикорупційному суді, і з'ясували, що подібні привілеї доступні тільки членам ЦПК.

У понеділок, 3 серпня, "ДС" приїхала до Апеляційної палати суду. У порядку денному суду стояла справа, яку мала розглядати колегія суддів Віктора Панкулича, Сергія Боднара та Ігоря Панаїда, яку в ЗМІ називають "трійкою Ситника" через те, що вони за дивним збігом розглядають саме ті справи, які особливо цікавлять директора НАБУ, хоча в суді має працювати автоматичний розподіл справ. Саме ці судді вели засідання, на якому ЦПК з окремої кімнати в суді повідомили великим постом у Telegram-каналі про ухвалу суду в момент її проголошення. Маючи при собі усі необхідні редакційні документи, а також клопотання про дозвіл на фото-та відео зйомку засідання, журналісти не тільки не отримали окремої кімнати, як у ЦПК, і не змогли переглядати перебіг засідання, а й взагалі не були допущені до приміщення суду під приводом заходів запобігання епідемії коронавірусу.

Так завідувач сектору взаємодії зі ЗМІ Апеляційної палати ВАКС Вадим Кліщенко відмовив у такому праві і взагалі у доступі до суду, називаючи різні причини і врешті зупинившись на версії коронавірусної хвороби у суддів. Він заявив, що обмежено не лише доступ на засідання, де мають право перебувати лише сторони у справі, але і загалом доступ до суду. Кліщенко це пояснив коронавірусною хворобою неназваного співробітника суду, через яку вільних слухачів буцімто з минулого тижня не допускають до приміщення Апеляційної палати ВАКС.

Однак журналісти опитали чотирьох адвокатів, присутніх на засіданнях ВАКС за участю цієї трійки суддів, і з'ясували, що вони не були повідомлені про буцімто коронавірусну хворобу у одного з суддів. Також в приміщенні суду кожного дня перебувають працівники САП, їх також не повідомили про хворобу судді, з яким вони контактували, для них не проводили жодних тестувань і їм ніяк не обмежували доступ до ВАКС. Також завсектору роботи зі ЗМІ ВАКС повідомив, що засідання суду взагалі не буде через хворобу судді. Однак на наступний день у розкладі роботи Апеляційної палати ВАКС є дві справи, які розглядає ця ж тріада суддів.

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