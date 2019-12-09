WADA відсторонило Росію відразу від двох Олімпійських ігор

Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) офіційно відсторонило Російську Федерацію від участі в Олімпійських іграх 2020.

Про це передає RT.

Повідомляється, що на сьогоднішньому засіданні виконком WADA прийняв рекомендацію Атлетичної комітету, який наполягав на позбавлення Росії права брати участь у великих міжнародних спортивних заходах, в число яких входять Олімпіади і чемпіонати світу. Заборона триватиме чотири роки і це означає, що Росія пропустить Олімпіаду в наступному році в Токіо, а також Зимові ігри в Пекіні у 2022 році.

"Рекомендація комітету щодо відповідності була схвалена одноголосно", - йдеться в повідомленні.

Таким чином, на найближчих Олімпіадах, чемпіонатах світу та Паралімпіаді російські спортсмени зможуть виступати під нейтральним прапором і без гімну. При цьому протягом чотирьох років не можна буде піднімати російський прапор на будь-якому великому спортивному подію.

Також повідомляється, що у російської сторони є 21 день на апеляцію. Після цього рішення вступить в силу.

Раніше Українські Новини писали, на чемпіонаті світу з біатлону 10 російських біатлоністів в Австрії запідозрили у вживанні допінгу. Також в 2018 році CAS дискваліфікував попалася на допінгу бобслеистку з Росії.