Вибори мера Києва: Пальчевський замовив фейковий рейтинг, – Наумович

Кандидат у мери Києва Андрій Пальчевський замовив у соціологічної служби "Інтер-акція" рейтинг, в якому "отримав 22,7% електоральної підтримки. Це вдвічі більше, ніж він має в інших рейтингах. Про це у фейсбуці написав блогер Сергій Наумович.

Рейтинг "Інтер-акція"

"Схоже, що слідом за білбордами і лайтбоксами Пальчевський "освоює" і рейтинги)) Якась соціологічна служба "Інтер-акція" намалювала йому 22,7% електоральної підтримки)) (див. скріншот) Реально смішно) Написаний на коліні опитування замовники пішов ЗМІ із сенсаційними заголовками "Пальчевський наздогнав Кличка", включилася ФБ-реклама", — пише блогер.За даними telegram-каналу Тінь на тин, рейтинг обійшовся Пальчевському в 25 тис. доларів.У той же час у свіжому соцопитуванні Центру Разумкова у Пальчевського всього 9%, а не 22%.

Рейтинг Центру Разумкова, опублікований 14 липня

"Центр Разумкова представлення не потребує, а от на сайті "Інтер-акції" в розділі "НОВИНИ" з осені минулого року маємо новини ТІЛЬКИ про те, як "Пальчевський наздоганяє Кличка")) А-ха-хаааа) А в розділі "СПІВПРАЦЯ" вони про себе пишуть, що є не соціологічною службою, а "Ми – правильні лобісти!". Ретельніше треба, хлопці, як казав класик", — пише Наумович.Пальчевський проводить чи не найбільшу масовану і агресивну передвиборчу агітацію. У цьому зв'язку блогер згадав, як в березні-квітні, у період паніки навколо коронавірусу, що належить Пальчевському клініка продавала тести по 500 євро: "Тепер може собі дозволити будь-яку передвиборчу кампанію. Так що чекаємо в найближчому майбутньому цифри в районі 146% підтримки))".