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  • Мерський рейтинг Кличка продовжує зростати – він випереджає наближчого конкурента у 3,5 раза, – "Рейтинг"
03 серпня 2020, понеділок, 11:55 367 Інфографіка
Політика 2020-08-03T12:30:02+03:00
Українські Новини
Мерський рейтинг Кличка продовжує зростати – він випереджає наближчого конкурента у 3,5 раза, – "Рейтинг"

Мерський рейтинг Кличка продовжує зростати – він випереджає наближчого конкурента у 3,5 раза, – "Рейтинг"

Тетяна Зотова
Рейтинг, Кличко
КГГА Фото: КГГА
КГГА Фото: КГГА
Очільник Києва Віталій Кличко лідирує на мерських виборах - за нього готові проголосувати майже 42% киян, які визначилися та мають намір взяти участь у голосуванні. Про це свідчать результати опитування Соціологічної групи "Рейтинг", проведені 26-27 липня.
"У рейтингу кандидатів на виборах мера Києва лідером є Віталій Кличко, за якого б віддали свої голоси 41,7% тих, хто визначився із вибором і має намір  взяти участь у голосуванні", - зазначається у повідомленні Соціологічної групи "Рейтинг".
Згідно з наведеними даними, рейтинг Кличка зріс й майде 1,5 раза за 5 місяців: у лютому він був менше 30%, у квітні-травні - менше 40%.

Також Кличко продовжує випереджати конкурентів: розрив з найближчим переслідувачем - понад 3,5 раза.
"С.Притулу підтримали б 11,6% питаних, І.Верещук - 9,4%, А.Пальчевського - 9,0%, О.Гончаренка - 5,4%, О.Попова - 4,5%, В.Рабіновича - 3,5%, О.Омельченка - 3,3%, А.Іллєнка - 2,6%, В.Нестора - 2,1%. Не визначилися - близько 8,5% опитаних", - повідомляє "Рейтинг".

Окрім того дослідники соціологи повідомляють, що за умови виходу до другого туру Кличка та інших потенційних кандидатів, чинний мер отримав би перемогу.
"У парі з Верещук з результатом - 64% проти 22%, у парі з О.Гончаренком - 68% проти 13%, з А.Пальчевським - 67% проти 20%, з С.Притулою - 63% проти 21%", - інформує "Рейтинг".
Водночас, у відповідності з результатами соціологічного дослідження, партія Кличка "УДАР" входить до групи лідерів.
"Лідерами електорального рейтингу політичних сил на виборах до міськради є партії "Європейська солідарність", за яку б віддали голоси 19,8% тих, хто визначився та має намір голосувати, партія "Слуга народу"  з результатом 19,3% та партія "УДАР" - 17,1%", - зазначає "Рейтинг".

З серпня минулого року рейтинги партій "Європейська солідарність" та "УДАР" - мають позитивну динаміку, "Слуги народу" - стабільно негативну.
Дослідження проведене Соціологічною групою "Рейтинг" 26-27 липня. Аудиторія: мешканці міста Києва від 18 років і старші. Вибірка репрезентативна за віком, статтю.  Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Метод опитування: CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,2%.

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