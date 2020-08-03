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03 серпня 2020, понеділок, 08:00 18 Документ
Політика 2020-08-03T11:37:28+03:00
Українські Новини
Ексглава СЗР Євдокімов після відставки "залишив" собі службову квартиру в Києві

Ексглава СЗР Євдокімов після відставки "залишив" собі службову квартиру в Києві

Ольга Фандорина
Зовнішня розвідка, службова квартира, Валерій Євдокімов
Валерій Євдокімов. Фото: zib
Валерій Євдокімов. Фото: zib

Розсекречення декларацій керівників спецслужб дає багато інформації для роздумів. Недавно відправлений у відставку главу Служби зовнішньої розвідки Валерій Євдокімов вказав в електронній декларації інформацію про благодійний вчинок небаченої щедрості для чиновників – свою квартиру в Житомирі він пожертвував Держприкордонслужбі.

Відповіді на запити підтвердили цю інформацію, але випливла цікава подробиця. Квартира, яка була виділена Євдокімову в Києві як службова, після відставки повернута ним державі не була. Більш того, квартиру виключили з числа службових, а колишній головний розвідник країни звернувся до адміністрації Держприкордонслужби за дозволом на її приватизацію.

Відповідь на запит Відповідь на запит

Проте двічі приватизувати державне житло закон забороняє. Тому мабуть бажанням обійти цю норму, а не благодійним поривом і було викликано пожертвування у вигляді раніше приватизованої житомирської квартири генерала.

Тобто, використовуючи свій вплив, Євдокімов вигідно обміняв свою малоліквідну нерухомість в Житомирі на столичне житло. У скільки обійшовся державі такий "обмін" у відповіді не вказується, але точно не одну сотню тисяч гривень.

При цьому явно була порушена стаття 35 Житлового кодексу України, яка забороняє штучно погіршувати житлові умови, а такі громадяни не беруть на облік осіб, що потребують поліпшення житлових умов протягом п'яти років.

Реакція правоохоронних органів на цю сумнівну "рокировку" зі службовими квартирами поки відсутня.

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