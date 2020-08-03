Ексглава СЗР Євдокімов після відставки "залишив" собі службову квартиру в Києві

Розсекречення декларацій керівників спецслужб дає багато інформації для роздумів. Недавно відправлений у відставку главу Служби зовнішньої розвідки Валерій Євдокімов вказав в електронній декларації інформацію про благодійний вчинок небаченої щедрості для чиновників – свою квартиру в Житомирі він пожертвував Держприкордонслужбі.

Відповіді на запити підтвердили цю інформацію, але випливла цікава подробиця. Квартира, яка була виділена Євдокімову в Києві як службова, після відставки повернута ним державі не була. Більш того, квартиру виключили з числа службових, а колишній головний розвідник країни звернувся до адміністрації Держприкордонслужби за дозволом на її приватизацію.

Відповідь на запит

Проте двічі приватизувати державне житло закон забороняє. Тому мабуть бажанням обійти цю норму, а не благодійним поривом і було викликано пожертвування у вигляді раніше приватизованої житомирської квартири генерала.

Тобто, використовуючи свій вплив, Євдокімов вигідно обміняв свою малоліквідну нерухомість в Житомирі на столичне житло. У скільки обійшовся державі такий "обмін" у відповіді не вказується, але точно не одну сотню тисяч гривень.

При цьому явно була порушена стаття 35 Житлового кодексу України, яка забороняє штучно погіршувати житлові умови, а такі громадяни не беруть на облік осіб, що потребують поліпшення житлових умов протягом п'яти років.

Реакція правоохоронних органів на цю сумнівну "рокировку" зі службовими квартирами поки відсутня.