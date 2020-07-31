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31 липня 2020, пʼятниця, 16:22 10
Силові структури 2020-07-31T17:00:01+03:00
Українські Новини
З Пашинського зняли електронний браслет

З Пашинського зняли електронний браслет

Валерия Драгомирова
електронний браслет, Сергій Пашинський, В'ячеслав Хімікус
Сергій Пашинський.
Сергій Пашинський.

З колишнього депутата Верховної Ради Сергія Пашинського ( "Народний фронт"), який підозрюється в пораненні з вогнепальної зброї жителя Київської області В'ячеслава Хімікуса, зняли електронний браслет.

Про це Українським Новинам повідомило джерело в правоохоронних органах і адвокат Гліб Федур.

"Він уже без браслета", - сказав адвокат.

При цьому адвокат не уточнив, коли саме було прийнято таке рішення.

Разом з тим, як повідомило джерело в правоохоронних органах, термін домашнього арешту з носінням електронного браслета для Пашинського закінчився в кінці травня.

Після цього прокуратура просила суд обрати йому заставу як запобіжний захід, але суд обрав йому особисте зобов'язання.

Як повідомляли Українськi Новини, суд почне розгляд справи проти Пашинського 3 вересня.

Раніше Печерський районний суд Києва продовжив домашній арешт колишнього депутата Верховної Ради Сергія Пашинського до 27 березня.

Крім того, Держбюро розслідувань планувало заново допитати всіх свідків у справі проти колишнього депутата Верховної Ради Сергія Пашинського.

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