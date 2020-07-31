"Фармак" став партнером Музею науки

Великий виробник лікарських засобів компанія "Фармак" (Київ) стала партнером Музею науки, який відкриється восени 2020 році в новому павільйоні "Наука" на ВДНГ.

Про це йдеться у публікації на сайті "Факти".

Експозиція музею складається з 7 блоків: виставка Дивна матерія канадського наукового та дослідного центру Ontario Science Center; виставки Великі винаходи, Людина, Акустика та Оптика польської компанії Strong Interactions, інсталяція збільшеної копії клітини людини.

Серед розваг будуть: їзда на велосипеді з квадратними колесами, космічна подорож, понад 120 інтерактивних експонатів та інсталяцій. Крім того, є окрема зона простору присвячена українським вченим.

"Цього року Фармак відзначає свій 95-річний ювілей. Для нас символічно взяти участь у проекті створення Музею науки, організованого МАН, тому що слоган нашого ювілейного року – Science Inside. Адже наука і "Фармак" є нерозривними. У нас працюють 150 вчених, з яких 40 кандидатів наук і 5 докторів наук. У інновації і розвиток щорічно компанія інвестує близько 95% прибутку. В цій сумі є й доля інвестицій у науковий розвиток компанії", - зазначила керівник департаменту корпоративних комунікацій та сталого розвитку АТ "Фармак" Олена Зубарєва.

За її словами, вже декілька років "Фармак" проводить Школу молодого вченого із прагненням відродити науковий потенціал нашої країни.

"До ювілею ми спільно з видавництвом "Основи" випустили книгу "Буде тобі наука". В ній ми розповідаємо про 30 сучасних українських вчених, які роблять світову науку. Головна мета проекту – популяризація науки і розвиток наукового потенціалу України. Щоб молоді вчені бачили перспективи для свого розвитку в межах батьківщини і не переїжджали закордон. Впевнена, що подібні проекти зможуть розпалити у молоді любов до науки і бажання розвиватись у цьому напрямі, а держава буде працювати над створенням умов для зміцнення і розвитку нашого наукового потенціалу. Нам є куди прагнути, адже сьогодні Україна займає 42 місце в рейтингу країн світу з науково-дослідницької активності", – зазначила Зубарєва.

У публікації наголошується, що спільна робота МАН та "Фармак" над проектом Музей науки є логічним продовженням успішної колаборації, започаткованої раніше. Адже "Фармак" – перша українська фармацевтична компанія, яка у січні 2020 року підписала меморандум про співпрацю з Малою академією наук України.

Музею науки створений Малою академією наук України разом з агентством Gres Todorchuk за підтримки Міністерства освіти і науки України.

Як повідомляли Українські Новини, 2019 рік "Фармак" закінчив з прибутком 1,056 млрд гривень, при цьому виручка компанії досягла 6,542 млрд гривень.

Продукція компанії "Фармак" експортується більш ніж у 20 країн світу, в портфелі компанії налічується 220 продуктових досьє.

На підприємстві функціонують 20 виробничих ліній, які відповідають вимогам GMP.

14 виробничих ліній сертифіковані європейським регуляторним органом.

З 2015 року в "Фармаку" працює власний комплекс з виготовлення субстанцій (департамент з виробництва АФІ) в місті Шостка, планова потужність якого становить 100 тонн субстанцій на рік.