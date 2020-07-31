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31 липня 2020, пʼятниця, 14:34 12
Австралія 2020-07-31T15:15:02+03:00
Українські Новини
Канабіс може вбивати ракові клітини, – науковець

Канабіс може вбивати ракові клітини, – науковець

Елизавета Кесельман
Медицина, Наукові дослідження, Канабіс, ліки від раку
Канабіс. Фото: pixabay
Канабіс. Фото: pixabay

Тоді як вчені з'ясували, які продукти допомагають зупинити старіння організму, в Австралії дослідник раку Мет Дан з Університету Ньюкасла після трирічного дослідження модифікував сорт канабісу, який здатний вбивати ракові клітини. Про це повідомляє The Next Web.

"Лабораторні тести, проведені в Ньюкаслському університеті і Медичному науково-дослідному університеті Хантера, показали, що модифікована форма медичного канабісу може вбивати або гальмувати ракові клітини без впливу на нормальні клітини, розкриває її потенціал не тільки як ліки для полегшення болю, але і потенційної терапії", — сказано в пресрелізі.

Дан і його команда працювали над розробкою нового сорту разом з Australian Natural Therapies Group, щоб провести необхідні тестування для визначення його потенціалу як ліків проти раку.

"ANTG хотіли, щоб я протестував його проти раку, тому ми спочатку використовували клітини лейкемії і були дуже здивовані тим, наскільки вони чутливі. Одночасно канабіс не вбивав ні звичайні клітини кісткового мозку, ні нейтрофільні лейкоцити (білі кров'яні тільця — ред.). Тоді ми зрозуміли, що задіяно селективний раковий механізм, і витратили кілька років на пошук відповіді", — говорить учений.

Як повідомляли Українські Новини, вчені заявили, що коронавірус може спровокувати діабет другого типу.

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