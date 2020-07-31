Гроші і зброя йшли на Майдан від посольства Литви - нові плівки Жванії

Екс-депутат Верховної Ради Давид Жванія, який у 2014 році входив у близьке коло соратників Петра Порошенка, заявив, що джерелом фінансування захоплення влади під час Майдану було, в тому числі, посольство Литви, а внутрішнім каналом - "Діамантбанк". Про це колишній нардеп заявив у відеозверненні, оприлюдненому в YouTube, повідомляє портал strana.ua.

"Я також знаю про те, як фінансувався державний заколот. Фінансування захоплення влади здійснювалося декількома способами. Одним із зовнішніх джерел було посольство Литви, через яке передавалися гроші і зброя. А внутрішнім каналом був "Діамантбанк". У мене є документальні свідчення, що підтверджують мої слова. Тому я ще раз звертаюся до генпрокурора Ірині Венедиктової: відкрийте кримінальні справи, викличте мене на допит. Українці мають, нарешті, дізнатися правду про те, що тоді відбулося", - сказав Давил Жванія.

Зазначимо, що згідно з рішенням Фонду гарантування вкладів, "Діамантбанк" входить в число проблемних і має бути ліквідований до 23 червня 2021 року. Власниками фінустанови ЗМІ називали екс-нардепів Жванію і Мартиненка.

Також Жванія заявив, що незважаючи на те, що з моменту його першого звернення, в якому він розповів про хабар еврочиновнику за підтримку Порошенка на виборах-2014, минув уже тиждень, реакції генерального прокурора досі немає.

"Я ще раз заявляю, що я був членом злочинного угруповання, яке вчинило державний переворот. Для допомоги змовникам я використовував і свій політичний вплив, і свою посаду голови Комітету з питань державного будівництва. Цей комітет на той час був ключовим для державних перетворень. У складі парламенту VIII скликання його повноваження були перерозподілені, від чого його значення зійшло нанівець. Але в 2014 році у мене були дуже вагомі повноваження, я надав їх змовникам", - розповів Давид Жванія.

Колишній нардеп також заявив, що Порошенко нацькував на нього порохоботів, які у замовних статтях звинувачують його у візитах до Москви. На його думку, це пов'язано з тим, що екс-президенту нічого сказати по суті обвинувачення, тому він намагається переконати своїх прихильників в тому, що інформації, яка прозвучала, не можна вірити. Порошенко навіть показував довідку про перетин Жванією кордону з Білоруссю.

"Довідку про перетин мною кордону Порошенко міг отримати тільки в СБУ, тобто СБУ, якою керує друг Зеленського Іван Баканов, продовжує брати хабарі. Більше того, СБУ бере хабар від Порошенка, який зараз готує повалення президента", - заявив Жванія.

Крім того, екс-депутат прокоментував слова Клімкіна про те, що той не міг передавати гроші за підтримку Петра Порошенка на виборах-2014 Ангелі Меркель, так як канцлер Німеччини не бере хабарів.

"Одержувачем хабара була не Меркель. Клімкін особисто передавав 5 млн євро каналом посольства в Німеччині високопоставленому єврочиновнику", - сказав Жванія, додавши, що готовий розповісти про це більше на допиті в прокуратурі України чи Німеччини.