Зеленський узурпував право жителів Сєвєродонецька та Лисичанська вибирати собі владу, - ОПЗЖ

"Опозиційна платформа - За життя вимагає від Володимира Зеленського забезпечити проведення виборів до місцевих рад усіх рівнів на сході України". Про таке йдеться у тексті заяви партії, розміщеній на офіційному порталі політичної сили.

В ній наголошується, що Зе-влада взяла курс на демонтаж місцевого самоврядування та зрив виборів на сході України. Спочатку депутати Зе-більшості відмовляють жителям Луганської і Донецької областей у праві обирати обласні ради.

Наразі Володимир Зеленський приймає Укази про введення військово-цивільних адміністрацій у двох великих містах Луганської області - Лисичанську і Сєвєродонецьку. Тим самим узурпувавши право містян на місцеве самоврядування, поставивши під сумнів демократичність проведення майбутньої виборчої кампанії до міських рад і саму можливість виборів.

Слідом за Зеленським дрібніші чиновники закликають взагалі не проводити вибори до місцевих рад біля лінії розмежування. Зокрема, з такою ініціативою виступив керівник Луганської обласної державної адміністрації Сергій Гайдай.

В документі підкреслено, що нинішня влада все частіше поводиться, як справжні спадкоємці режиму Порошенка і послідовники партії війни. Зеленський і його команда показують повну зневагу до Конституції і прав громадян. Вони позбавляють жителів сходу України права на місцеве самоврядування. Зе-владою рухає тільки страх програшу на виборах. Вони знають, що їм не довіряють люди, і намагаються сховатися від недовіри громадян за воєнізованими адміністраціями.

"Опозиційна платформа - За життя вимагає від влади відмовитися від сценарію зриву виборів на сході України. Гарантувати реалізацію права громадян на місцеве самоврядування у відповідності з Конституцією і законами України.

Ми вимагаємо забезпечити проведення виборів до місцевих рад усіх рівнів на всій підконтрольній території України. А також прискорити розробку законів, необхідних для проведення виборів на окремих територіях Луганської та Донецької областей.

Якщо страх перед волевиявленням громадян заважає Зе-владі виконувати Конституцію, працювати над відновленням миру і об'єднанням країни - місцеві чиновники та їхні київські керівники повинні піти у відставку. Український народ не буде терпіти політиканів, які через примус і страх намагаються управляти людьми", - йдеться у тексті заяви партії ОПЗЖ.