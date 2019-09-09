Австрійці побудують перший в Києві та Східній Європі меморіальний Центр Голокосту

Журі визначило команду з Австрії переможцем конкурсу на найкращий архітектурний проект Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр" у Києві.\r\nПро це йдеться в повідомленні прес-служби Київської міської державної адміністрації (КМДА), передають Українські Новини.\r\nАвтором найкращого проекту стала команда архітектурного бюро Querkraft Architekten (Австрія) зі студією архітектурного дизайну Kieran Fraser Landscape Design (Австрія).\r\nАрхітектори побудують перший в Києві та Східній Європі меморіальний Центр трагедії Голокосту, розташований саме в тому місці, де сталися трагічні події 1941-1943 років.\r\nКонцепція проекту побудована навколо центру експозиції, архітектурне рішення якої дозволить відвідувачам на собі відчути ту небезпеку і безпросвітність, які оточили жертв Голокосту під час трагічних подій.\r\nПовідомляється, що основна експозиція розташована на глибині 20 метрів нижче рівня землі.\r\nДо неї веде довгий, схожий на розколину вхід, стіни якого в кінці коридору змикаються прямо над відвідувачем.\r\n"Це аналогія, з одного боку, шляхи жертв Бабиного Яру до місця загибелі, а з іншого - спочатку непомітного, але безперервного сліпого занурення суспільства в пітьму насильства. Після того, як відвідувач проходить по основній експозиції, він повільно повертається у наповнене світлом простір, який є серцем Меморіального Центру, що символізує майбутнє", - наголошується в повідомленні.\r\nВ цьому просторі розташовані приміщення для діалогу, досліджень і публічних заходів.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у серпні заповідник "Бабин Яр" оголосив тендер на реставрацію контори Єврейського кладовища у Києві за 40,8 млн гривень.