Австрійці побудують перший в Києві та Східній Європі меморіальний Центр Голокосту

Журі визначило команду з Австрії переможцем конкурсу на найкращий архітектурний проект Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр" у Києві.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Київської міської державної адміністрації (КМДА), передають Українські Новини.

Автором найкращого проекту стала команда архітектурного бюро Querkraft Architekten (Австрія) зі студією архітектурного дизайну Kieran Fraser Landscape Design (Австрія).

Архітектори побудують перший в Києві та Східній Європі меморіальний Центр трагедії Голокосту, розташований саме в тому місці, де сталися трагічні події 1941-1943 років.

Концепція проекту побудована навколо центру експозиції, архітектурне рішення якої дозволить відвідувачам на собі відчути ту небезпеку і безпросвітність, які оточили жертв Голокосту під час трагічних подій.

Повідомляється, що основна експозиція розташована на глибині 20 метрів нижче рівня землі.

До неї веде довгий, схожий на розколину вхід, стіни якого в кінці коридору змикаються прямо над відвідувачем.

"Це аналогія, з одного боку, шляхи жертв Бабиного Яру до місця загибелі, а з іншого - спочатку непомітного, але безперервного сліпого занурення суспільства в пітьму насильства. Після того, як відвідувач проходить по основній експозиції, він повільно повертається у наповнене світлом простір, який є серцем Меморіального Центру, що символізує майбутнє", - наголошується в повідомленні.

В цьому просторі розташовані приміщення для діалогу, досліджень і публічних заходів.

Як повідомляли Українські Новини, у серпні заповідник "Бабин Яр" оголосив тендер на реставрацію контори Єврейського кладовища у Києві за 40,8 млн гривень.