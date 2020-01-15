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  • Мільярд доларів перевели за один раз у біткоінах за $80 комісії
15 січня 2020, середа, 18:27 2
Життя 2020-01-16T00:11:03+02:00
Українські Новини
Мільярд доларів перевели за один раз у біткоінах за $80 комісії

Мільярд доларів перевели за один раз у біткоінах за $80 комісії

Елизавета Кесельман
Біткоін, криптовалюта, Транзакції
Біткоін.Фото: pixabay
Біткоін.Фото: pixabay

Близько 125 тисяч біткоінов на суму 1,1 мільярда доларів перевели з одного гаманця на інший в межах однієї транзакції. Про це передає видання Mashable.

Наголошується, що комісія за переказ склала трохи більше 80 доларів. Угода стала найбільшою одноразовою транзакцією, якщо рахувати в доларах за курсом на момент переведення биткоинов.

 

124,946 bitcoin were just moved in a transaction.That's ~$1,100,000,000 transfered for an $80 fee.No government, bank or third party had to verify the transaction, nor they could have stopped it if they wanted to.The true power of bitcoin. 🔥

— Rhythm (@Rhythmtrader) January 14, 2020

 

124,946 біткоінов перевели за одну транзакцію. Це 1,1 млрд доларів, комісія за переказ яких склала 80 доларів. Кількість переведених біткоінов становить майже 0,7% від загального числа одиниць кріптовалюти, що перебувають в обороті.

Як повідомляли "Українські Новини", у 2019 році криптовалюта Bitcoin напророкували падіння до нуля, а аналітики прогнозували нове "дно" для кріптовалюти.

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