Профспілки хімпідприємств України заявляють про підготовку акцій протесту через рішення МКМТ щодо імпорту добрив

У той час, як українські виробники виграли від санкцій російським хімпідприємствам (за словами Ігоря Гольченка), профспілкові організації вітчизняних хімічних підприємств заявляють про підготовку масових акцій протесту в містах розташування хімічних підприємств і в Києві у разі, якщо не будуть переглянуті рішення щодо імпорту мінеральних добрив в Україну з урахуванням позицій і потреб трудових колективів і профспілок.

Про це йдеться у відкритому зверненні Союзу хіміків України та Профспілки працівників хімічних та нафтохімічних галузей промисловості України, передають Українські Новини.

"Ми вимагаємо, щоб на тлі економічної кризи, різкого підвищення закупівельних цін на аграрну продукцію, стрімкого падіння промвиробництва в країні, були забезпечені нормальні умови для стабільної роботи вітчизняних хімпідприємств у перспективі не менш як 2-3 роки, для збереження робочих місць і гідного рівня зарплати", - йдеться у зверненні.

У Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства 22 липня відбулась зустріч за участю представників Союзу хіміків України, Профспілки працівників хімічних та нафтохімічних галузей промисловості України - з одного боку, і представників аграрного сектора - з іншого. Згідно зі зверненням, Союз хіміків України та галузевої профспілки представляли хімічну галузь: трудові колективи підприємств «Дніпроазот», «Рівнеазот», Сєверодонецьке об'єднання «Азот», Одеський припортовий завод, Дніпровський завод мінеральних добрив «Сумихімпром», «Азот» (Черкаси), «Гросдорф».

Таким чином, у переговорах на базі Мінекономіки взяли участь усі підприємства України з виробництва мінеральних добрив, незалежно від форми власності.

"Зустрічі передували численні звернення Союзу хіміків, Центральної Ради галузевої профспілки, профспілкових організацій хімічних підприємств, Федерації роботодавців України та Федерації профспілок України до перших осіб держави – Президента Володимира Зеленського та Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля з ситуації, що склалася в хімічній промисловості України після недавніх рішень Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі (МКМТ) з імпорту мінеральних добрив. Звернення були обумовлені початком масових звільнень працівників хімічних підприємств. Причиною скорочень стали невиважені і відверто дискримінаційні рішення МКМТ щодо національних виробників добрив", - йдеться у зверненні.

22 червня МКМТ вирішила відмовити у введенні обмежувальних заходів щодо імпорту мінеральних добрив, залишивши без розгляду та уваги висновки спеціальних розслідувань Мінекономіки щодо імпорту мінеральних добрив в Україну, який зростає.

"Фактично комісія прийняла рішення проти національних виробників азотних і комплексних добрив, чим спровокувала зниження показників внутрішнього виробництва і дала старт процесу скорочення працівників на українських заводах. Центральна Рада профспілок та представники профспілкових організацій всіх без винятку провідних підприємств-виробників мінеральних добрив, звернулися до Президента України Володимира Зеленського з вимогою невідкладно втрутитися в ситуацію і вжити заходів, які б зупинили знищення вітчизняної хімічної промисловості руками українських чиновників", - йдеться у зверненні.

У зверненні наголошується, що вищезазначені рішення МКМТ посилили проблему масованого імпорту мінеральних добрив в Україну, викликавши численні звільнення на українських підприємствах.

При цьому Союз хіміків і профспілки закликають Зеленського та Шмигаля всебічно і об'єктивно розглянути проблему «не лише з точки зору інтересів імпортерів, іноземних виробників, агротрейдерів, але і врахувати інтереси працівників вітчизняних виробництв».

Також Союз хіміків і профспілки вимагають від Мінекономіки та посадових осіб, які входять до складу МКМТ, повернутися до розгляду питання, ґрунтуючись на об'єктивних висновках спеціальних розслідувань.

"Цей процес повинен бути прозорим, об'єктивним та виваженим, а не кулуарним і таємним. Переглянете свої рішення, які завдали шкоди вітчизняним виробникам і тисячам робітників, які втрачають свої робочі місця через вашу позицію. Визнайте свою помилку. Залишайтеся чесними. Вимагаємо від Мінекономіки, зрештою, оприлюднити висновки своїх спецрозслідувань, які, за нашою інформацією, зафіксували стрімке зростання імпорту міндобрив у попередні роки. Ми вважаємо, що це зростання, в першу чергу, викликано тим, що російські виробники через різні форми кооперації з третіми країнами продовжують експансію на український ринок, всупереч санкціям та іншим обмежувальним заходам", - йдеться у зверненні.

Союз хіміків і профспілки вимагають від Мінекономіки введення спеціальних захисних заходів, які запобігли б раптовому і значному зростанню імпорту міндобрив.

Звернення профспілкових організацій вітчизняних хімічних підприємств

Звернення Союзу хіміків України та Профспілки працівників хімічних та нафтохімічних галузей промисловості України

Як повідомляли Українські Новини, 24 червня МКМТ завершила спеціальне розслідування щодо імпорту в Україну азотних і фосфорних мінеральних добрив, незалежно від країни походження та експорту, вирішивши не застосовувати спеціальні заходи.

21 серпня 2019 ММКТ початку два спеціальних розслідування щодо імпорту в Україну деяких азотних добрив, зокрема нітрату амонію та вапняково-аміачної селітри, карбаміду і карбамідо-аміачної суміші, незалежно від країни походження та експорту; добрив мінеральних із вмістом азоту і фосфору і добрив мінеральних із вмістом азоту, фосфору, калію, що класифікуються за кодом УКТЗЕД 3105, незалежно від країни походження та експорту.

Ініціаторами справи виступили компанії "Дніпроазот", "Рівнеазот", «Черкаський "Азот" і "Сєвєродонецький Азот".

У травні 2019 року Кабінет Міністрів вніс зміни до переліку заборонених до ввезення товарів з Росії, включивши в нього азотні і калійні добрива. Дане рішення набуло чинності з 1 липня 2019.