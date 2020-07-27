Зірка "Віднесених вітром" Олівія де Гевіленд померла в Парижі в 104 роки

У той час, як фільм "Віднесені вітром" увійшов до скандальної десятки про боротьбу з расизмом, голлівудська актриса Олівія де Гевіленд, відома за роллю Мелані Вілкс у фільмі "Віднесені вітром", померла в Парижі у віці 104 років. Вона померла від природних причин.

Про це повідомляє France 24.

Олівія де Гевіленд народилася в 1916 році в столиці Японії Токіо. Її мати була театральною актрисою, а батько адвокатом, мали практику в Японії. Олівія де Гевіленд народилася в 1916 році. В 1939 році вона зіграла у фільмі "Віднесені вітром". Актриса виконала роль Мелані Гамільтон Вілкс, дружини Ешлі Вілкса, в якого закохалася головна героїня Скарлетт О'Хара. Олівія де Гевіленд була номінована на "Оскар" за цю роль, але не отримала премію. Їй двічі присуджували "Оскара" — у 1947 та 1950 роках за ролі у фільмах "Кожному своє" і "Спадкоємиця".

Як актриса Гевіленд дебютувала на початку 1930-х років в ролі Гермії в постановці "Сон в літню ніч".

У листопаді 2008 року президент США Джордж Буш-молодший нагородив де Гевіленд медаллю Національної США в області мистецтв. Крім того, у 2010 році у Франції актрисі була присвоєний ступінь Кавалера Ордена Почесного легіону, а в 2017 році у Великобританії де Гевіленд отримала титул дами-командора Ордена Британської імперії.

Як повідомляли Українські Новини, аукціон Sotheby's представить предмети, що раніше належали актрисі Вів'єн Лі.