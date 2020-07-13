В Євросоюзі розкритикували Туреччину через рішення про перетворення Собору Святої Софії на мечеть

Влада Євросоюзу розкритикувала Туреччину за рішення перетворити Собор Святої Софії в Стамбулі в мечеть, і закликала турецьку владу переглянути wе рішення. Про це заявив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель після завершення засідання Ради ЄС із закордонних справ у Брюсселі, повідомляє "Європейська правда".

"Важливим питанням була Айя-Софії. Рада засудила рішення Туреччини перетворити таку пам'ятку в мечеть. Це рішення неминуче призведе до недовіри, сприятиме розладу між релігійними громадами та підриватиме наші зусилля з діалогу і співпраці", - сказав Боррель.

Він зазначив, що країни ЄС широко підтримали ідею закликати турецьку владу негайно переглянути це рішення.

"Ми провели тривалі і цікаві дебати щодо Туреччини, в кінці яких я представив свої висновки, і вони були затверджені Радою. Але це мої висновки, які будуть визначати мої подальші дії, як високого представника", - додав він.

Як повідомляли Українські Новини, 10 липня Собор Святої Софії в Стамбулі позбувся статусу музею і став мечеттю.