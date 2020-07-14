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  • Християнські мозаїки в Соборі Святої Софії будуть накривати під час мусульманських молитов
14 липня 2020, вівторок, 14:28 9
Світ 2020-07-14T15:00:03+03:00
Українські Новини
Християнські мозаїки в Соборі Святої Софії будуть накривати під час мусульманських молитов

Християнські мозаїки в Соборі Святої Софії будуть накривати під час мусульманських молитов

Елизавета Кесельман
Мечеть, Собор, Туреччина, Собор Святої Софії, Ердоган
Собор Святої Софії.
Собор Святої Софії.

Під час мусульманської молитви будуть покривати завісами або закривати лазерами християнські мозаїки в соборі Святої Софії, якій повернули статус мечеті, за що Євросоюз розкритикував Туреччину. Про це рішення анонсував у понеділок представник панівної партії Туреччини.

Про це повідомляє usnews.

Як заявив представник Омер Челік на пресконференції в Анкарі, християнські зображення будуть відкриті для всіх відвідувачів в інший час, а вхід на територію буде безкоштовним.

Він також зазначив, що собор буде "краще збережений" після рішення Туреччини перетворити культову пам'ятку в мечеть, додавши, що Туреччина відкрита до співпраці з ЮНЕСКО по збереженню спадщини Святої Софії.

Собор Ая-Софії в Константинополі був найбільшим християнським храмом у світі. Після падіння Візантійської імперії та захоплення турками Константинополя його перетворили в мечеть. У 1934 році засновник сучасної Туреччини Ататюрк розпорядився переробити храм в музей, собор був включений в список Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Як повідомляли Українські Новини, раніше президент Туреччини Ердоган запропонував зробити з собору Ая-Софія мечеть, щоб його можна було відвідувати безкоштовно.

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