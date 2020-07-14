Християнські мозаїки в Соборі Святої Софії будуть накривати під час мусульманських молитов

Під час мусульманської молитви будуть покривати завісами або закривати лазерами християнські мозаїки в соборі Святої Софії, якій повернули статус мечеті, за що Євросоюз розкритикував Туреччину. Про це рішення анонсував у понеділок представник панівної партії Туреччини.

Про це повідомляє usnews.

Як заявив представник Омер Челік на пресконференції в Анкарі, християнські зображення будуть відкриті для всіх відвідувачів в інший час, а вхід на територію буде безкоштовним.

Він також зазначив, що собор буде "краще збережений" після рішення Туреччини перетворити культову пам'ятку в мечеть, додавши, що Туреччина відкрита до співпраці з ЮНЕСКО по збереженню спадщини Святої Софії.

Собор Ая-Софії в Константинополі був найбільшим християнським храмом у світі. Після падіння Візантійської імперії та захоплення турками Константинополя його перетворили в мечеть. У 1934 році засновник сучасної Туреччини Ататюрк розпорядився переробити храм в музей, собор був включений в список Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Як повідомляли Українські Новини, раніше президент Туреччини Ердоган запропонував зробити з собору Ая-Софія мечеть, щоб його можна було відвідувати безкоштовно.