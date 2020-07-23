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23 липня 2020, четвер, 09:14 21
Політика 2020-07-23T11:15:03+03:00
Українські Новини
Дубінський заявив, що говорив із Зеленським про корумпованість Ситника і правоохоронної системи

Дубінський заявив, що говорив із Зеленським про корумпованість Ситника і правоохоронної системи

Елизавета Кесельман
Артем Ситник, Корупція, Володимир Зеленський, Партія
Олександр Дубинський
Олександр Дубинський

Неродный депутат Олександр Дубінський заявив про те, що на праймеріз партії "Слуга народу" кандидатів у мери Києва обговорював з президентом Володимиром Зеленським корупцію директора НАБУ Артема Ситника. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

Так, у своїй заяві Дубінський підкреслює свою позицію, і заявляє, що в рамках закону, і "як народний депутат", повідомляє Зеленського про здійснювані ним дії.

"Правоохоронна система, куплена Порошенком і Кличком, головою партії Порошенка часів його президентства і петіним спільником за київськими схемами, гальмує розслідування", — сказано в повідомленні.

"Я говорив про те, як правоохоронна система захищає злочинців. Говорив про НАБУ, про корупціонера Ситника, звертався з цього приводу до Президента з відкритим листом. Я досі чекаю відповіді на своє звернення. Не можна тримати корупціонера на такій посаді, це порушення конституційних прав наших громадян. Через це у тому числі всі справи проти Порошенка і Кличка гальмуються", — зазначає Дубінський.

Нардеп упевнений, що питання про те, що Ситник повинен піти, має ставитися Президентом у публічній площині, оскільки це "питання національної безпеки".

"Представникам ЗМІ, які розганяють замовні і перекручені "новини", задайте питання - як корупціонер може очолювати антикорупційний орган і боротися з корупцією? І подивіться, як швидко вони заткнутся", — резюмував він.

Як повідомляли Українські Новини, раніше блогер Олена Монова на своїй сторінці в Facebook заявила про те, нардеп Дубінський заради перемоги на виборах обговорював із Зеленським використання проти Кличка силовиків.

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