Дубінський заявив, що говорив із Зеленським про корумпованість Ситника і правоохоронної системи

Неродный депутат Олександр Дубінський заявив про те, що на праймеріз партії "Слуга народу" кандидатів у мери Києва обговорював з президентом Володимиром Зеленським корупцію директора НАБУ Артема Ситника. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

Так, у своїй заяві Дубінський підкреслює свою позицію, і заявляє, що в рамках закону, і "як народний депутат", повідомляє Зеленського про здійснювані ним дії.

"Правоохоронна система, куплена Порошенком і Кличком, головою партії Порошенка часів його президентства і петіним спільником за київськими схемами, гальмує розслідування", — сказано в повідомленні.

"Я говорив про те, як правоохоронна система захищає злочинців. Говорив про НАБУ, про корупціонера Ситника, звертався з цього приводу до Президента з відкритим листом. Я досі чекаю відповіді на своє звернення. Не можна тримати корупціонера на такій посаді, це порушення конституційних прав наших громадян. Через це у тому числі всі справи проти Порошенка і Кличка гальмуються", — зазначає Дубінський.

Нардеп упевнений, що питання про те, що Ситник повинен піти, має ставитися Президентом у публічній площині, оскільки це "питання національної безпеки".

"Представникам ЗМІ, які розганяють замовні і перекручені "новини", задайте питання - як корупціонер може очолювати антикорупційний орган і боротися з корупцією? І подивіться, як швидко вони заткнутся", — резюмував він.

Як повідомляли Українські Новини, раніше блогер Олена Монова на своїй сторінці в Facebook заявила про те, нардеп Дубінський заради перемоги на виборах обговорював із Зеленським використання проти Кличка силовиків.