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22 липня 2020, середа, 12:31 367 Відео
Політика 2020-07-22T12:45:02+03:00
Українські Новини
Нардеп Дубінський заради перемоги на виборах обговорював із Зеленським використання проти Кличка силовиків, -

Нардеп Дубінський заради перемоги на виборах обговорював із Зеленським використання проти Кличка силовиків, - Монова

Сергій Паламаренко
Кличко, Мер, Зеленський, Дубінський, Монова
Олена Монова. Фото: frompress.net
Олена Монова. Фото: frompress.net

Нардеп Дубінський домовився з Зеленським "мочити" Кличка кримінальними справами на виборах, а також зізнався, що вів мінусову кампанію по Київському меру на "1+1" восени минулого року. Про це написала блогер Олена Монова на своїй сторінці Фейсбук з посиланням на відео з каналу DubinskyPro.

На опублікованому відео під час свого виступу на праймеріз партії "Слуга народу" кандидатів у мери Києва у присутності Президента України Зеленського, спікера Верховної Ради Разумкова, голови Офісу Президента Єрмака і Прем'єр-міністра Шмигаля, Дубінський заявляє, що він обговорював з Президентом використання силового ресурсу на київських виборах проти Кличка.

"Поки ви зараз бачите опитування, де у нього 40%, а у нас - 7%, це просто тому, що ми не почали наступати. І як тільки ми почнемо і будемо робити це однією командою, ви побачите, як він попливе. А якщо ще будуть підніматися ці кримінальні справи, про які ми з Володимиром Олександровичем (Зеленським - ред.) говорили, я думаю, що він навіть не доживе до виборів", - сказав Дубинський.

Нардеп нагадав історію вересня минулого року, заявивши присутнім у залі Президенту та спікеру Верховної Ради, що особисто вів дискредитаційну інформаційну кампанію проти Кличка на одному з найбільш рейтингових телеканалів.

"При тому ж самому рейтингу до 40%, який був у нього тоді. Шляхом просто серйозної інформаційної кампанії ми знизили його за два місяці до 20%. Я цим займався на "1+1", ми чітко бачили ці рейтинги", - підкреслив Дубинський.

На кінець червня чинний мер столиці Віталій Кличко має підтримку 44% тих, хто готовий взяти участь у виборах і визначився з вибором. Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 20 червня по 2 липня 2020 р. в Києві методом інтерв'ю "віч-на-віч" за місцем проживання респондентів. Було опитано 2025 респондентів віком від 18 років за вибіркою, що репрезентує доросле населення Києва за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

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