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07 июля 2020, вторник, 18:36 453
Бизнес 2020-07-07T19:00:01+03:00
Українські Новини
"Империал Тобакко" продолжает оспаривать в суде штраф АМКУ и заявляет о давлении на судей

"Империал Тобакко" продолжает оспаривать в суде штраф АМКУ и заявляет о давлении на судей

Ирина Дорофейчук
АМКУ, Антимонопольный комитет Украины, Империал Тобакко Продакшн Украина, Империал Тобакко Юкрейн
Табачные изделия (иллюстрация). Фото из открытых источников
Табачные изделия (иллюстрация). Фото из открытых источников

Хозяйственный суд г. Киева 9 июля 2020 года продолжит рассмотрение иска компаний "Империал Тобакко Продакшн Украина" и "Империал Тобакко Юкрейн", в котором компании оспаривают правомерность наложения штрафа Антимонопольным комитетом Украины (АМКУ) на них и других операторов табачного рынка.

За последние несколько недель процесс значительно ускорился и перешел в "турборежим". Заседания проходят с частотой не менее одного в неделю и продолжаются по несколько часов. Одновременно с этим в СМИ появляются публикации, которые напрямую связаны с делом и в которых производители сигарет позиционируются как коррупционеры и недобросовестный бизнес. Создается впечатление, что на суд оказывается давление в интересах АМКУ со стороны журналистов и депутатов.

В этой связи в ходе предыдущего заседания, которое прошло 1 июля 2020 года, компании "Империал Тобакко Продакшн Украина" и "Империал Тобакко Юкрейн" обратились к суду с заявлением, в котором привели публикации в СМИ и социальных сетях, являющиеся очевидной попыткой оказания давления на судей, ведущих процесс по делу о признании недействительным решения АМКУ о наложении штрафа на ряд табачных компаний.

"При рассмотрении дела неоднократно отмечалось, что оно вызвало большой общественный резонанс, о чем свидетельствуют многочисленные публикации в сети Интернет. Мы хотим обратить внимание суда на то, что в указанных статьях отсутствуют комментарии самих табачных компаний, а следовательно, информация в статьях освещена только со стороны АМКУ в выгодном ему свете. При этом к нам за комментариями ни один из авторов этих публикаций не обращался", - отметила Юлия Завалишина, директор по корпоративным и юридическим вопросам "Империал Тобакко".

В своем заявлении компания попросила суд учесть указанную информацию, а также принять исчерпывающие меры судейского реагирования "с целью объективного, беспристрастного и справедливого рассмотрения дела".

Как известно, 10 октября 2019 года АМКУ наложил на дистрибьютора ООО "Тедис Украина", а также 4 производителей табачных изделий и их подразделения по дистрибуции штраф на общую сумму 6,5 млрд гривен, из которых 292 млн гривен - на компанию "Империал Тобакко Юкрейн", являющуюся торговым домом международного производителя, и еще 167 млн гривен - на табачную фабрику международного производителя "Империал Тобакко Продакшн Украина".

В свою очередь, компания "Империал Тобакко" считает примененные санкции необоснованными. В частности, АМКУ, по мнению юристов "Империал Тобакко", не учел много важных фактов, в том числе выданные им самим разрешения на концентрации на рынке дистрибуции табачных изделий, особенности собственного регулирования для рынков оптовой торговли табачными изделиями и рынка их дистрибуции. Также АМКУ полностью проигнорировал предоставленные компанией результаты экономических экспертиз и объективные экономические обстоятельства, которые определяли динамику на рынке табачных изделий, в том числе государственную политику в сфере налогообложения и оборота табачных изделий.

В ходе дальнейших судебных заседаний представители "Империал Тобакко" продолжат изложение своих аргументов о противоправности наложения штрафов АМКУ. Напомним, что председатель АМКУ Юрий Терентьев, во время каденции которого было вынесено спорное решение о санкциях для "табачников", снят с должности решением Верховной Рады Украины от 03.07.2020 года.

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