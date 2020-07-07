"Империал Тобакко" продолжает оспаривать в суде штраф АМКУ и заявляет о давлении на судей

Хозяйственный суд г. Киева 9 июля 2020 года продолжит рассмотрение иска компаний "Империал Тобакко Продакшн Украина" и "Империал Тобакко Юкрейн", в котором компании оспаривают правомерность наложения штрафа Антимонопольным комитетом Украины (АМКУ) на них и других операторов табачного рынка.

За последние несколько недель процесс значительно ускорился и перешел в "турборежим". Заседания проходят с частотой не менее одного в неделю и продолжаются по несколько часов. Одновременно с этим в СМИ появляются публикации, которые напрямую связаны с делом и в которых производители сигарет позиционируются как коррупционеры и недобросовестный бизнес. Создается впечатление, что на суд оказывается давление в интересах АМКУ со стороны журналистов и депутатов.

В этой связи в ходе предыдущего заседания, которое прошло 1 июля 2020 года, компании "Империал Тобакко Продакшн Украина" и "Империал Тобакко Юкрейн" обратились к суду с заявлением, в котором привели публикации в СМИ и социальных сетях, являющиеся очевидной попыткой оказания давления на судей, ведущих процесс по делу о признании недействительным решения АМКУ о наложении штрафа на ряд табачных компаний.

"При рассмотрении дела неоднократно отмечалось, что оно вызвало большой общественный резонанс, о чем свидетельствуют многочисленные публикации в сети Интернет. Мы хотим обратить внимание суда на то, что в указанных статьях отсутствуют комментарии самих табачных компаний, а следовательно, информация в статьях освещена только со стороны АМКУ в выгодном ему свете. При этом к нам за комментариями ни один из авторов этих публикаций не обращался", - отметила Юлия Завалишина, директор по корпоративным и юридическим вопросам "Империал Тобакко".

В своем заявлении компания попросила суд учесть указанную информацию, а также принять исчерпывающие меры судейского реагирования "с целью объективного, беспристрастного и справедливого рассмотрения дела".

Как известно, 10 октября 2019 года АМКУ наложил на дистрибьютора ООО "Тедис Украина", а также 4 производителей табачных изделий и их подразделения по дистрибуции штраф на общую сумму 6,5 млрд гривен, из которых 292 млн гривен - на компанию "Империал Тобакко Юкрейн", являющуюся торговым домом международного производителя, и еще 167 млн гривен - на табачную фабрику международного производителя "Империал Тобакко Продакшн Украина".

В свою очередь, компания "Империал Тобакко" считает примененные санкции необоснованными. В частности, АМКУ, по мнению юристов "Империал Тобакко", не учел много важных фактов, в том числе выданные им самим разрешения на концентрации на рынке дистрибуции табачных изделий, особенности собственного регулирования для рынков оптовой торговли табачными изделиями и рынка их дистрибуции. Также АМКУ полностью проигнорировал предоставленные компанией результаты экономических экспертиз и объективные экономические обстоятельства, которые определяли динамику на рынке табачных изделий, в том числе государственную политику в сфере налогообложения и оборота табачных изделий.

В ходе дальнейших судебных заседаний представители "Империал Тобакко" продолжат изложение своих аргументов о противоправности наложения штрафов АМКУ. Напомним, что председатель АМКУ Юрий Терентьев, во время каденции которого было вынесено спорное решение о санкциях для "табачников", снят с должности решением Верховной Рады Украины от 03.07.2020 года.