"Слуги народу" закликали якомога швидше включити законопроект Бужанського до порядку Ради, - ЗМІ

Перед початком позачергової сесії Верховної Ради голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія та його перший заступник Олександр Корнієнко провели спільний брифінг.

Зокрема, Олександр Корнієнко заявив, що законопроект їх колеги, нардепа Максима Бужанського про державну мову в освітньому процесі необхідно поставити до порядку денного сесії Ради, повідомляє портал strana.ua.

"Я вважаю, що це буде чесно по відношенню до громадян України поставити цей закон до порядку денного і далі Рада нехай вже визначиться", - заявив Олександр Корнієнко.

Раніше заступник голови парламентської фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук заявила, що законопроект Бужанського про державну мову в освітньому процесі не будуть розглядати у Верховній Раді восени, а з початком навчального року він не матиме сенсу.

"Оскільки до осені він (законопроект. - Ред.) втратить свою суть. Адже з першого вересня 2020 року російськомовні школи переходять на українську мову, тому цей закон не буде мати сенсу і не буде виноситися на розгляд Верховної Ради", - сказала Кравчук.

Нагадаємо, раніше спікер Дмитро Разумков заявив, що законопроект Бужанського про державну мову в освітньому процесі не будуть розглядати на позачерговій сесії Верховної Ради, 21 липня, а з початком навчального року він вже не матиме сенсу.