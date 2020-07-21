підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
21 липня 2020, вівторок, 15:15 23
Верховна Рада і партії 2020-07-21T16:45:02+03:00
Українські Новини
"Слуги народу" закликали якомога швидше включити законопроект Бужанського до порядку Ради, - ЗМІ

"Слуги народу" закликали якомога швидше включити законопроект Бужанського до порядку Ради, - ЗМІ

Ірина Дорофейчук
Кравчук, Мова, Верховна Рада України, Зеленський, Бужанський, Арахамія
Верховна Рада України. Фото: Українські Новини
Верховна Рада України. Фото: Українські Новини

Перед початком позачергової сесії Верховної Ради голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія та його перший заступник Олександр Корнієнко провели спільний брифінг.

Зокрема, Олександр Корнієнко заявив, що законопроект їх колеги, нардепа Максима Бужанського про державну мову в освітньому процесі необхідно поставити до порядку денного сесії Ради, повідомляє портал strana.ua.

"Я вважаю, що це буде чесно по відношенню до громадян України поставити цей закон до порядку денного і далі Рада нехай вже визначиться", - заявив Олександр Корнієнко.

Раніше заступник голови парламентської фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук заявила, що законопроект Бужанського про державну мову в освітньому процесі не будуть розглядати у Верховній Раді восени, а з початком навчального року він не матиме сенсу.

"Оскільки до осені він (законопроект. - Ред.) втратить свою суть. Адже з першого вересня 2020 року російськомовні школи переходять на українську мову, тому цей закон не буде мати сенсу і не буде виноситися на розгляд Верховної Ради", - сказала Кравчук.

Нагадаємо, раніше спікер Дмитро Разумков заявив, що законопроект Бужанського про державну мову в освітньому процесі не будуть розглядати на позачерговій сесії Верховної Ради, 21 липня, а з початком навчального року він вже не матиме сенсу.

Більше новин про: Кравчук Мова Верховна Рада України Зеленський Бужанський Арахамія

Закон про люстрацію потрапив в руки не тих людей, ...
Рада знизила "зелений тариф"...
Те, що відбувається навколо Окружного адмінсуду Ки...
У фракції "Слуги народу" розгорілася жорстка супер...
Чоловік, який захопив автобус із заручниками у Луцьку, перебував на психіатричному лікуванні, — поліція
Захворюваність на коронавірус в Києві падає третій день поспіль
Новини
Чернишов в червні заробив на 13,5 тисяч гривень менше, ніж держсекретар міністерства 17:08
ВООЗ назвала ключовий інструмент боротьби з пандемією коронавірусу 17:00
Олег Волошин. Фото: Андрій Якобчук
На 3 депутатів під Радою напав прихильник Порошенка Олександр Погребинський, – ЗМІ 16:28
Т.в.о. голови Держрезерву Барабаш задекларував 880 тис. гривень доходу і 174 тис. гривень готівкою в 2019 16:22
Дерево, що впало на Лютеранській. Фото: Артіль
Наслідки потужної грози у Києві: залило підземні переходи, впали дерева 16:19
більше новин
Адвокати суддів Окружного адмінсуду Києва заявили про незаконний тиск на суд перед місцевими виборами 16:22
Прес-служба "Укрлендфармінгу" заявила про політичний тиск НАБУ на антикорупційний суд 13:24
Підозрювана у "справі Шеремета" Дугарь не має незаперечного алібі, – МВС 16:01
Україна повинна розраховувати на власні сили у боротьбі з пандемією коронавірусу, - Маркосян 13:13
Дорожнє будівництво в Харкові. Фото: DCH
Турецький партнер групи DCH Ярославського по дорожньому будівництву почав роботи в Харкові 13:23 Фото
більше новин
Під Сумами стався викид небезпечної речовини. Людям не рекомендують виходити на вулицю 12:25
Для українських туристів за тиждень відкрили ще 13 країн, – МЗС 10:39
Пожежа в Затоці. Фото: прес-служба ДСНС
У курортній Затоці горіли дві бази відпочинку. Постраждала одна людина 09:16
У Дніпропетровській та Київській областях на кар'єрах пісок обвалився. Фото: facebook.com/mvs.gov.ua
У двох областях України на кар'єрах стався обвал піску. Три людини загинули 17:11
У Львівській області через коронавірус померла 28-річна породілля 18:51
більше новин
Поліція встановила особи деяких заручників з автобуса в Луцьку, їх телефони вимкнені
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok