Водія, який збив на смерть дитину на трасі Київ-Одеса, відправили в СІЗО, - ЗМІ

В Одесі активно обговорюють наслідки чергової трагічної пригоди на автотрасі Київ-Одеса. Ця дорога давно здобула погану славу і прозвана в народі "трасою смерті": буквально ні дня не проходить, щоб на ній не траплялися криваві ДТП.

Чергова трагедія сталася увечері 7 липня в районі населеного пункту Алтестово. За попередньою інформацією, 48-річний водій скоїв наїзд на дівчинку, коли вона зі своєю тіткою перетинали проїзну частину по пішохідному переході.

Запобіжний захід водієві автомобіля Dodge Костянтину Т., у вигляді тримання під вартою обрала суддя Київського райсуду Одеси Юлія Федулеєва. Таке рішення вона прийняла на засіданні суду, передає кореспондент порталу "Думська". Чоловік відправився до слідчого ізолятору без права виходу на свободу під заставу.

Між тим адвокат Костянтина Т. заявив, що в момент події в автомобілі працював відеореєстратор, запис якого нібито доводить його невинуватість його підзахисного, проте на засіданні його не вивчали.

Своєю чергою адвокат потерпілих Рубен Степанян каже, що пішоходи дотримувалися правил дорожнього руху та перетинали проїзну частину по пішохідному переходу.

"Є показання свідка, який знаходився в автомобілі, що вони скоїли наїзд на пішохідному переході, і ми рано чи пізно назвемо цього свідка. Там був дуже великий інерційний рух - близько 50 метрів і там немає гальмівного шляху, - розповідає адвокат. - Що стосується відеореєстратора, то, згідно з показаннями свідків, водій на місці заявляв, що у нього є відеореєстратор, який доведе його невинність, але коли на місце приїхав адвокат з "Регіонального центру надання вторинної правової допомоги", він заявив, що цього реєстратора немає, а сьогодні захист підозрюваного знову заявив про існування реєстратора, який нададуть колись потім. Я вважаю, що реєстратор був, але він зафіксував момент ДТП на пішохідному переході, тому його не надають".

В той же час небайдужі одесити побоюються, що подібними діями сторона обвинувачення намагається піти від відповідальності або затягнути розслідування цієї трагедії.