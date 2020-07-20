На пляжах Одеси знову не рекомендують купатися: список "небезпечних" місць

В Одесі, де зафіксували спалах захворюваності на кишкові інфекції, на 9 пляжах рекомендують утриматися від купання.

Про це йдеться в повідомленні на сайті міста за інформацією Державної служби з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів, передають Українські Новини.

"З метою недопущення погіршення епідеміологічної ситуації в літній період та профілактики захворювань, що передаються водним шляхом, Головне управління Держпродспоживчслужби в Одеській області рекомендує тимчасово утриматися від морського водокористування на пляжах "Лузанівка", "Молода Гвардія", "Ланжерон", "Отрада", "Дельфін", "Аркадія", 10 ст. Великого Фонтану, 13 ст. Великого Фонтану, 16 ст. Великого Фонтану", - сказано в ньому.

Рекомендація діє до особливого розпорядження.

Згідно з лабораторними дослідженнями проб, які були відібрані 6 липня, морська вода не відповідає санітарно-мікробіологічними показниками.

Також на всіх пляжах Одеси вода не відповідає гігієнічним вимогам.

9 липня Держпродспоживчслужба визнала 11 пляжів у Києві непридатними для купання через кишкову паличку.