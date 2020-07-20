Парасюк стріляв по Майдану з вікон консерваторії, - Верещук

Народний депутат України з фракції "Слуга народу" і переможець праймеріз від цієї політсили як можливий кандидат на посаду мера Києва Ірина Верещук жорстко відреагувала на заяву екс-нардепа Володимира Парасюка, яку той зробив в публікації у соцмережі, щодо її перспектив як столичного градоначальника. До свого опонента Верещук також звернулася через свою сторінку в соціальній мережі Facebook. Текст її колоритних нотатків редакція наводить в оригіналі:

"Ра@ульські байки від поросюків.

Нарешті Парасюк не втримався і нагадав про себе. Щось там каже яким я була мером в Раві-Руській та яким я буду мером в Києві.

Із зрозумілих причин він та такі як він тепер почали бігати та розповсюджувати свої старі фейки про мене: про зв’язки з Медведчуком, про бурштинові багатства, про якісь земельні ділянки в Раві-Руській. Одним словом, ра@ульська маячня.

Про автора цих фейків достатньо пам’ятати наступне: 20 лютого 2014 із вікон Київської консерваторії стріляв саме він. Нещодавно, в інтерв’ю Гордону природня пиха та схильність до хизування змусила фігуранта визнати на камеру факт стрільби із вікна консерваторії по території Майдану незалежності. Йому б молитись щоб закон про амністію раптом не скасували, а він політичні коментарі дає. Дивно. Але нічого не зробиш. Вони такі. поросюки.", - написала нардеп Верещук.

Як повідомляли Українські Новини, колишній народний депутат України Володимир Парасюк, відомий учасник Майдану, визнав, що його група вела вогонь по міліціонерах 20 лютого 2014 рік.