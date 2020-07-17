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17 июля 2020, пятница, 14:15 1173
Политика 2020-07-17T14:15:01+03:00
Українські Новини
"Это будет днище". В соцсетях обсуждают выдвижение Ирины Верещук на пост мэра Киева

"Это будет днище". В соцсетях обсуждают выдвижение Ирины Верещук на пост мэра Киева

Татьяна Зотова
Киев, Выборы, Мэр, Соцсеть, Праймериз, Ирина Верещук
Ирина Верещук. Фото: ВРУ
Ирина Верещук. Фото: ВРУ

Выдвижение Ирины Верещук кандидатом на пост мэра Киева от партии "Слуга народа" вызвало недоумение пользователей Facebook. Будущего кандидата упрекают в недостаточном управленческом опыте и причастности к коррупционным схемам.

Напомним, на местных выборах 2010 года Верещук была избрала мэром Равы-Русской Львовской области от партии "Сильная Украина" Сергея Тигипко. В должности фигурировала в коррупционных скандалах.

"Это человек, который фальсифицировал решение Рава-Русского городского совета для того, чтобы выделить землю своим приближенным людям. Просто нужно поехать в этот маленький город и люди поделятся своими впечатлениями от бывшего мэра", - написал экс-нардеп Владимир Парасюк.

Политолог Вадим Денисенко назвал Верещук классическим "общественным деятелем, который ловит конъюнктуру и держит нос по ветру (деньгам)". Он сравнил ее выдвижение с выдвижением регионалами Александра Попова в 2010 году.

"Попов хотя бы побыл год министром региональной политики и хотя бы как-то представлял себе, что такое инфраструктура. Самое большое достижение Верещук - мэр крохотного города Рава-Русская, где все капиталы заработаны преимущественно таможенниками и контрабандистами… Что она может сказать о развитии Киева? Ничего", - написал Денисенко.

Пользователи оценивают шансы Верещук на избрание столичным мэром как нулевые. В столице ее не знают.

Как сообщалось ранее, 16 июля в "Слуга народа" провела праймериз по выбору кандидатов на должность мэра Киева. По результатам тайного голосования Ирина Верещук набрала 81 голос. Ее конкурентами были Александр Дубинский (41 голос), Николай Тищенко (30 голосов), Дмитрий Гурин (15 голосов), Александр Качура (3 голоса).

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