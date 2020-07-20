Мінфін відмовив прикордонникам у збільшенні фінансування проекту "Стіна" до 4,5 млрд грн

Мінфін не погодив проєкт Держприкордонслужби з продовження строків будівництва "Стіни" на кордоні з РФ та збільшення його фінансування до 4,5 млрд грн. Про таке іноформує портал statewatch.org.ua.

У Міністерстві фінансів висунули ряд умов, після яких зможуть прийняти рішення щодо збільшення фінансування. Ця інформація підтверджена відповіддю Мінфіну прикордонникам.

Міністерство повідомило, що запропонований прикордонниками обсяг фінансування проєкту "Стіна" на 2020-2025 роки в сумі 4,5 млрд грн перевищує той, що визначений у чинному розпорядженні у 3,8 рази, або на 3,3 млрд грн.

Якщо Кабмін підтримає такі пропозиції, загальна сума витрат на "Стіну" зросте до 6,2 млрд грн. У Міністерстві фінансів наголошують, що подальший розгляд проєкту збільшення фінансування неможливий без надання Держприкордонслужбою детальних фінансово-економічних розрахунків, а також звітної інформації про виконання проєкту "Стіна" за минулий період з 2015 року, та з урахуванням прогнозних макроекономічних показників на середньостроковий період.

Однак не у всіх відомствах погоджуються з позицією Мінфіну. Зокрема, Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко не має жодних пропозицій та зауважень щодо збільшення фінансування проєкту "Стіна". Такої ж думки в Держгеокадастрі. В обох органах влади запропоновані прикордонниками зміни погодили без зауважень.

Між тим, у Мінфіні також зазначають, що наразі першочергового фінансування з держбюджету потребують заходи щодо запобігання поширенню COVID-19 в Україні. Нагадаємо, "Стіну" на російсько-українському кордоні побудовано на 40%.