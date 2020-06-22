Держприкордонслужба запропонувала Кабміну збільшити вартість проекту "Стіна" на кордоні з Росією до 6,2 млрд гривень

Держприкордонслужба запропонувала Кабміну збільшити вартість проекту "Стіна" на кордоні з Росією до 6,2 млрд г

Державна прикордонна служба України (Держприкордонслужба) запропонувала Кабінету Міністрів України виділити додаткові 4,5 млрд гривень на будівництво проекту "Стіна" на кордоні з Російською Федерацією та продовжити строки його виконання до 2025 року.

Про це повідомила неурядова організація StateWatch, посилаючись на пояснювальну записку Держприкордонслужби щодо необхідних змін проекту "Стіна".

Якщо Кабмін прийме такі пропозиції, загальна вартість "Стіни" зросте до 6,2 млрд гривень, адже з початку реалізації проекту Держприкордонслужбою вже було витрачено 1,7 млрд гривень.

Таку пропозицію Держприкордонслужба обгрунтовує значним скороченням обсягу фінансування проекту. На будівництво "Стіни" у 2019-2020 роках було передбачено виділення 1,664 млрд гривень, однак розмір фактичних видатків склав 800 млн гривень, тобто менш ніж половину від запланованих.

До того ж, прикордонники посилаються на зростання вартості будівельних матеріалів та заробітної плати працівників, а також збільшення термінів виконання бюджетної програми, якою передбачена реалізація проекту.

У запропонованому Держприкордонслужбою плані також йдеться про те, що наразі проектно-кошторисною документацією забезпечені лише ділянки Харківської та частково Луганської областей.

Вартість об’єктів будівництва за іншими проектами буде визначена після проведення їх коригування та надання експертної оцінки. Наступний етап проектування передбачає проведення робіт з будівництва "Стіни" на територіях Сумської, Чернігівської та Одеської областей.

Тобто за словами прикордонників, погодження запропонованих ними змін дозволить завершити будівництво кордону на українсько-російській та українсько-молдовській ділянках у наступні періоди:

у 2020-2021 роках – в межах Харківської та Луганської областей;

у 2021-2022 роках – в межах Луганської та Сумської областей;

у 2022-2025 роках – в межах Сумської, Чернігівської та Одеської областей.

Нагадаємо, "Стіну" на російсько-українському кордоні побудовано на 40%.