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20 липня 2020, понеділок, 13:37 379
Політика 2020-07-20T14:45:31+03:00
Українські Новини
Санаторії працюватимуть з дотриманням суворих санітарних правил і регламентів і будуть заповнені на 50%, - Кли

Санаторії працюватимуть з дотриманням суворих санітарних правил і регламентів і будуть заповнені на 50%, - Кличко

Анна Рудык

З 21 липня відновлять роботу шість муніципальних дитячих санаторіїв. Про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

"Із 21 липня ми відновлюємо роботу шести муніципальних санаторних закладів для дітей. І з 27 липня столичні дітлахи, які цього потребують, зможуть розпочати реабілітацію та лікування. Цей тиждень потрібен санаторіям для оформлення путівок дітям", – написав Віталій Кличко.

Він зазначив, що санаторії працюватимуть із дотриманням суворих санітарних правил та регламентів та будуть заповненими на 50%.

"Днями перевірили готовність до відновлення роботи після карантину дитячого санаторію "Орлятко" у Ворзелі. Санаторій має гастроентерологічний та ортопедичний профіль. Заклад частково відремонтували, утеплили, закупили спортивний інвентар, медичне обладнання та меблі. Також, дбаючи про здоров’я наших дітей, цього року плануємо відкрити ще два відділення для реабілітації дітей з кардіоревматологічними захворюваннями – у санаторії "Лісова поляна" та ендокринологічними захворюваннями – у санаторії "Ялинка", – зазначив Віталій Кличко.

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