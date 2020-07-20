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20 липня 2020, понеділок, 09:30 431
Політика 2020-07-20T10:30:02+03:00
Українські Новини
Нардеп звинуватив Ігоря Мірошниченка у вимаганні грошей у забудовників

Нардеп звинуватив Ігоря Мірошниченка у вимаганні грошей у забудовників

Анна Рудык
Ігор Мірошниченко. Фото: facebook
Ігор Мірошниченко. Фото: facebook

Депутат Київради Ігор Мірошниченко може бути причетний до вимагання грошей у забудовників. Про це заявив народний депутат Олексій Кучеренко.

"Ви дивуєтеся - чому такий безлад з незаконною забудовою міста і чому наші будівельники їдуть за кордон?! Ось вам конкретне пояснення. Цей покидьок, прикриваючись святими патріотичними гаслами займається примітивним рекетом. Схема побудована "залізобетонна" - завдяки прокурорсько-поліціяньській мафії і через корумповану ДАБІ кожен будівельний майданчик автоматично стає "напівзаконним". І тут з’являється цей рекетир, який під патріотичними гаслами в оточенні накуреної бандитської "спільноти" починає вимагати по 100 тис доларів відкупу з кожного об’єкту", - повідомив Кучеренко.

За словами нардепа, він готує офіційний лист до президента та всіх правоохоронних структур щодо діяльності Ігоря Мірошниченка.

"Ось яскравий та зухвалий приклад "інвестиційної няні". Кияни - не допустіть, щоби ця мерзота була вашим депутатом! Звертаюся до пана Тягнибока - позбавляйтеся від покидьків!" - пояснив Кучеренко.

Раніше одна з найбільших будівельних компаній "Інтергал Буд" заявила про шантаж та вимагання крупної суми з боку псевдоактивістів - громадських організацій – "Стоп свавілля" та "Твердиня", діями яких керують Сергій Мельниченко та Юрій Федоренко. В "Інтергал Буд" наголошують, що до керівників компанії неодноразово зверталися певні особи, що називають себе представниками активістів, але їхньою справжньою метою було отримати винагороду за припинення акцій. Йшлося про суми у сотні тисяч доларів США за кожен об’єкт. За інформацією ЗМІ, діяльність "Стоп Свавілля" та "Твердині" координує саме Ігор Мірошниченко.

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