СМИ раскрыли схему шантажа киевских застройщиков с участием ГО "Твердыня", "Стоп Свавіллю" и "Штаб обороны Киева"

Один из криминальных авторитетов организовал масштабную схему по шантажу крупных столичных строительных компаний с помощью общественных организаций "Твердыня", "Стоп Свавіллю" и "Штаб обороны Киева", работу которых координирует депутат Киевсовета Игорь Мирошниченко. Об этом пишет в своем расследовании "Апостроф".

По информации журналистов, за последние 2 недели палатка "Незаконна забудова" и митингующие, которые держат баннер "Нам достатньо Укрбуду" и плакаты с логотипами "Твердыня" и "Стоп Свавіллю", были замечены возле ЖК "Урловский-1" (Киевгорстрой), "Unit Home" (KAN), "Варшавский микрорайон" ("Столица Групп"), а также возле одного из административных офисов компании "Интергал-Буд".

Как пишет "Апостроф", "сами активисты не могут объяснить, зачем их сюда привели, и, как правило, отделываются дежурными фразами "все незаконно" и "все написано на плакатах"".

По информации "Апострофа", уполномоченным лицом "Стоп Свавіллю" является Сергей Северин. Среди учредителей также значится Юрий Федоренко, он же является лидером ОО "Твердиня".

"Однако реальным идеологом и создателем обеих организаций является скандально известный депутат Киевсовета от "Свободы" Игорь Мирошниченко, который превратил шантаж строительных компаний в достаточно прибыльный бизнес. А его "крышей" может являться бизнесмен, (как он сам себя сейчас называет) а ранее – криминальный авторитет Игорь Кучеренко, известный также по кличке "Гонзик". Связь Кучеренко с организацией "Стоп Свавіллю", в частности, прослеживается и через его жену, известную украинскую певицу. СМИ отмечают, что ее PR-директор Инна Гисса одновременно является соосновательницей ОО "Стоп Свавіллю", - утверждает "Апостроф".

По информации "Апострофа", работа против застройщика ведется в несколько этапов.

"Прежде всего, явно проплаченные псевдоактивисты, как правило, женщины преклонного возраста, с помощью плакатов отпугивают покупателей, создавая иллюзию того, что объект является проблемным, конфликтным, строительство ведется незаконно и не будет закончено. На втором этапе подключается сам Мирошниченко. Вместе с группой типичных "титушек" он регулярно наведывается в офисы продаж и проводит "разъяснительные беседы" с представителями компании и покупателями. Таким образом, он может за день посетить около 5 офисов разных застройщиков. Одновременно через посредников Мирошниченко посылает руководству компании сигналы, что акции прекратятся, если застройщик откупится. Если ему отказывают, акции продолжаются. Когда Мирошниченко понимает, что застройщик не идет с ним на контакт, начинаются заезды условно говоря "боевых" групп. Они выламывают ворота на стройплощадку, ломают технику, портят материалы, угрожая, что в следующий раз вообще заблокируют работы. Следующий этап давления на застройщика – они начинают ходить под МВД, ГАСИ, ГБР, Генпрокуратуру и т.д. с требованием остановить, "незаконну забудову", - пишет "Апостроф".

Кроме "Стоп Свавілля" и "Твердиня" в этих акциях принимают участие другие общественные организации и псевдоактивисты, которые ищут легкого заработка. В частности, на последней акции под Государственным Бюро Расследований был замечен лидер "Штаба оборони Киева" Сергей Мельниченко.