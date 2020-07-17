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  • Арлем Дезір іде з посади представника ОБСЄ з питань свободи ЗМІ, – Томіленко
17 липня 2020, пʼятниця, 13:26 16
ЗМІ 2020-07-17T14:30:02+03:00
Українські Новини
Арлем Дезір іде з посади представника ОБСЄ з питань свободи ЗМІ, – Томіленко

Арлем Дезір іде з посади представника ОБСЄ з питань свободи ЗМІ, – Томіленко

Петро Стуженко
НСЖУ, Сергій Томіленко, ОБСЄ, Арлем Дезір
Арлем Дезір. Фото: Євген Савілов / AFP
Арлем Дезір. Фото: Євген Савілов / AFP

Голова Національної спілки журналістів України (НСЖУ) Сергій Томіленко повідомив, що Арлем Дезір іде з посади представника Організація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) з питань свободи ЗМІ.

Про це повідомило "Радіо Свобода", посилаючись на Facebook-сторінку Томіленка.

За словами голови НСЖУ, про своє рішення Дезір поінформував у своєму листі на адресу НСЖУ. Термін його повноважень закінчується 18 липня.

"Я збираюся закінчити свій мандат, я переживаю, що залишаю Інституцію без керівника з повноваженнями. Але почуваюся краще, знаючи, що є сильна команда на місці та що ви будете продовжувати боротися за свободу ЗМІ та свободу вираження поглядів. Для мене було справжньою честю служити представником ОБСЄ з питань свободи засобів масової інформації", – процитував Томіленко лист Дезіра.

Арлем Дезір був обраний на посаду представника ОБСЄ з питань свободи ЗМІ в липні 2017 року.

Як повідомляла директор міжнародних кампаній "Репортерів без кордонів" Ребекка Вінсент, 10 липня 2020 року Азербайджан і Таджикистан заблокували призначення Арлема Дезіра на другий строк повноважень. Ці країни мають одні з найгірших показників свободи ЗМІ в регіоні ОБСЄ.

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