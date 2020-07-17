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  • В Україні створили "Ініціативи 16 червня", щоб оцінити як реалізована Декларація про суверенітет
17 липня 2020, пʼятниця, 11:49 10
Політика 2020-07-17T14:00:03+03:00
Українські Новини
В Україні створили "Ініціативи 16 червня", щоб оцінити як реалізована Декларація про суверенітет

В Україні створили "Ініціативи 16 червня", щоб оцінити як реалізована Декларація про суверенітет

Павло Твердохліб
декларація, Політика, Суверенітет, Обєднання, Філіпчук
Декларація про державний суверенітет України. Фото: ВРУ
Декларація про державний суверенітет України. Фото: ВРУ

В рамках заходів, присвячених 30-річчю з дня підписання Декларації про державний суверенітет України, оголошено про створення нового громадського об'єднання. Як повідомляє портал uiamp.org.ua саме до цієї дати приурочено створення "Ініціативи 16 липня", до якої вже приєдналися понад 20 осіб, з них: Руслан Бортник, Андрій Єрмолаєв, Олексій Семеній, Василь Філіпчук, Олександр Чалий, Марина Ставнійчук та ін

Ініціативу на круглому столі представили: Руслан Бортник, голова Інституту політики, Андрій Єрмолаєв, керівник Центру стратегічної групи "Софія", Олексій Семеній - директор Інституту глобальних трансформацій, і Василь Філіпчук - головний радник Міжнародного центру перспективних досліджень.

Василь Філіпчук відкрив зустріч, а після оприлюднив Маніфест "Заради спільного майбутнього". Він підкреслив, що річниця прийняття Декларації про державний суверенітет - неймовірно важлива дата для України і епохальний крок країни у боротьбі за незалежність. За його словами, існує необхідність дати об'єктивну оцінку того, що вдалося зробити за минулі 30 років, а також сформувати бачення того, як далі розвиватиметься, виходячи з положення, в якому перебуває нині Україна. Філіпчук зазначив, що в даний час в країні відсутня центристська ідеологія, яку поділяли б у всіх частинах України більшість українців.

Руслан Бортник підкреслив, що для нього однією з ключових цілей цього документа є україноцентричність. Україна дуже довго історично блукає між сходом та заходом, унаслідок цього постійно перетворюється на фронт і околицю і втрачає себе - саме з цієї причини необхідно будувати україноцентричну політику, яка має вестися через призму того, що це дає українській державі.

Андрій Єрмолаєв зазначив, що експертів, що працюють над цим Маніфестом, об'єднали знання і здоровий глузд: вони з великим хвилюванням спостерігають за новим розривом, що виник між державою і суспільством в цілому. Мета роботи - спробувати дати нові відповіді на те, як суверенно жити в світі, що змінився в умовах обмеження суверенітету, великих соціальних і територіальних втрат України і домінуючого суспільного розчарування в країні.

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