Криворізька прокуратура гальмує розслідування замаху на вбивство місцевого депутата

Як пише "Комсомольська правда в Україні", в Кривому Розі назріває черговий скандал національного масштабу, пов'язаний з діяльністю прокуратури. Як стверджує автор статті "Прокурорська виборча сліпота по-криворізьки", протягом 2017-2019 роках у Кривому Розі мала місце серія нападів на журналістів, громадських активістів і місцевих неугодних політиків. По дивному збігу обставин, більшість постраждалих мали конфлікт з командою екснардепа від Блоку Петра Порошенка Костянтина Усова. Найбільш резонансною стала справа про спробу вбивства депутата Центрально-міської райради Вадима Мірзояна. У 2019 році представник фракції ВО "Батьківщина" Андрій Кожем'якін відкрито звинуватив Усова в замовленні на вбивство Мірзояна.

Весь цей час справа тягнулася, але поліція провела всі необхідні слідчі дії і встановила тих, хто напав на Мірзояна. Ниточки дійсно тягнуться до оточення Усова. Але тут Криворізька територіальна прокуратура №3 відмовляє в погодженні підозри учасникам нападу. Автор статті в КП стверджує, що керівництво цієї прокуратури було призначено на свої посади завдяки впливу того ж Усова.

"Відсутність результату в розслідуванні нападів на журналістів і громадських діячів, непокаранність встановлених винних - підриває довіру до ЗЕ-команди. Виходить, що нашпигована порохоботами прокуратура, саботує будь-які спроби досягти справедливості. У рідному місті президента Зеленського", - пише автор КП.