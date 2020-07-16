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16 липня 2020, четвер, 16:13 29 Фото
Верховна Рада і партії 2020-07-16T17:45:02+03:00
Українські Новини
Нардеп від "Слуги народу" підтримав мітинг Порошенка

Нардеп від "Слуги народу" підтримав мітинг Порошенка

Павло Твердохліб
Слуга народу, Мітинг, Петро Порошенко, Дмитро Костюк, Євросолідарність
Дмитро Костюк. Фото: Facebook
Дмитро Костюк. Фото: Facebook

Народний депутат від політичної партії "Слуга народу" Дмитро Костюк прийшов підтримати мітинг, що організований колишнім Президентом України Петром Порошенком проти законопроекту про російську мову, незважаючи на те, що його учасники розгорнули плакат, який зображає Президента України Володимира Зеленського з патроном в лобі.

Про це повідомило інтернет-видання Страна.ua.

"З людьми перед Верховною Радою за українську мову! Без утиску прав національних меншин! (P.S. Партійна символіка тут абсолютно зайва!)", - так підписав у соцмережі Facebook своє селфи на мітингу нардеп Костюк.

Користувачі соцмережі відразу ж поцікавилися, чи не бентежить Костюка розгорнутий учасниками мітингу портрет Президента Зеленського з патроном в лобі. На це нардеп дав досить розлоге пояснення про мирні мітинги та тих, хто їх політизує.

"На жаль, завжди є ті, хто перетворює будь-яку акцію на політичну. Так, деякі (та Ви знаєте хто) те, що люди виходять з мирним мітингом на захист своєї мови (залякані риторикою медведчуківських каналів) перетворюють на партійну політичну акцію за "Свободу", за "ЄС", так само і мітинги "Проти капітуляції" перетворювали (і успішно) в мітинг за Порошенка", - відповів у коментарях "слуга народу".

Раніше ЗМІ повідомляли, що партія Порошенка мітингує проти відстрочки ліквідації російських шкіл. Порошенко на своєму мітингу закликав забути про нардепа Максима Бужанського.

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