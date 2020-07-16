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16 липня 2020, четвер, 13:26 5
Силові структури 2020-07-16T14:06:42+03:00
Українські Новини
В СБУ запустили оновлену версію MISP-UA для протидії кіберзагрозам

В СБУ запустили оновлену версію MISP-UA для протидії кіберзагрозам

Валерия Драгомирова
СБУ, Служба безпеки України, кіберзахист, MISP-UA
Кібератака. Фото: pixabay
Кібератака. Фото: pixabay

Центром забезпечення кібербезпеки Служби безпеки України шляхом використання отриманого досвіду практик країн ЄС та НАТО було реалізовано низку оновлень національної платформи Malware Information Sharing Platform "Ukrainian Advantage" (MISP-UA) для ефективної протидії сучасним кіберзагрозам.

Про це йдеться в повідомленні на сайті СБУ.

MISP-UA — це платформа, яка в режимі реального часу забезпечує обмін даними про кіберризики, атаках і інциденти на об'єкти критичної інфраструктури, установах і підприємствах, державних електронних інформаційних ресурсах.

Завдяки своїм функціям платформа дозволяє зміцнити стан кібербезпеки різних секторів держуправління та економіки України. З її допомогою відбувається державно-приватна взаємодія для спільного захисту інформаційного та кіберпростору держави в цілому.

На платформі вже зареєстровано понад 300 користувачів, серед яких є як державні, так і приватні підприємства. Вони надають відомості про ознаки можливого ураження технологічних і комунікаційних систем. За допомогою платформи кіберспеціалісти СБУ можуть передбачати шляхи атак, потенційні загрози та інструменти нейтралізації для подальшого реагування.

СБУ почала впроваджувати платформу MISP-UA в 2018 році, використовуючи при цьому досвід і кращі практики країн ЄС та НАТО. Згідно з результатами використання отриманого досвіду, реалізований ряд принципових оновлень, що забезпечують відповідність платформи сучасним викликам.

MISP-UA. Фото: СБУMISP-UA. Фото: СБУ

Як повідомляли Українські Новини, під час карантину кількість атак російських хакерів на сайти державних установ збільшилася – зафіксовано 103 випадки.

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