В СБУ запустили оновлену версію MISP-UA для протидії кіберзагрозам

Центром забезпечення кібербезпеки Служби безпеки України шляхом використання отриманого досвіду практик країн ЄС та НАТО було реалізовано низку оновлень національної платформи Malware Information Sharing Platform "Ukrainian Advantage" (MISP-UA) для ефективної протидії сучасним кіберзагрозам.

Про це йдеться в повідомленні на сайті СБУ.

MISP-UA — це платформа, яка в режимі реального часу забезпечує обмін даними про кіберризики, атаках і інциденти на об'єкти критичної інфраструктури, установах і підприємствах, державних електронних інформаційних ресурсах.

Завдяки своїм функціям платформа дозволяє зміцнити стан кібербезпеки різних секторів держуправління та економіки України. З її допомогою відбувається державно-приватна взаємодія для спільного захисту інформаційного та кіберпростору держави в цілому.

На платформі вже зареєстровано понад 300 користувачів, серед яких є як державні, так і приватні підприємства. Вони надають відомості про ознаки можливого ураження технологічних і комунікаційних систем. За допомогою платформи кіберспеціалісти СБУ можуть передбачати шляхи атак, потенційні загрози та інструменти нейтралізації для подальшого реагування.

СБУ почала впроваджувати платформу MISP-UA в 2018 році, використовуючи при цьому досвід і кращі практики країн ЄС та НАТО. Згідно з результатами використання отриманого досвіду, реалізований ряд принципових оновлень, що забезпечують відповідність платформи сучасним викликам.

MISP-UA. Фото: СБУ

Як повідомляли Українські Новини, під час карантину кількість атак російських хакерів на сайти державних установ збільшилася – зафіксовано 103 випадки.