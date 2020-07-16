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  • Виконавчий директор АТ "Фармак" Володимир Костюк увійшов до ТОП-3 рейтингу кращих топ-менеджерів фармкомпаній
16 липня 2020, четвер, 11:32 8
Економіка 2020-07-16T12:00:02+03:00
Українські Новини
Виконавчий директор АТ "Фармак" Володимир Костюк увійшов до ТОП-3 рейтингу кращих топ-менеджерів фармкомпаній

Виконавчий директор АТ "Фармак" Володимир Костюк увійшов до ТОП-3 рейтингу кращих топ-менеджерів фармкомпаній

Александр Дмитриенко
Рейтинг, Фармак, Володимир Костюк
Володимир Костюк. Фото прес-служби
Володимир Костюк. Фото прес-служби

Виконавчий директор великого виробника лікарських засобів компанії "Фармак" (Київ) "Фармак" Володимир Костюк увійшов до ТОП-3 рейтингу кращих топ-менеджерів фармкомпаній, за результатами галузевого рейтингу топ-менеджерів України, проведеного журналом "Фокус".

Про це йдеться в інформації на сайті видання "Фокус".

На першому етапі "Фокус" обрав найбільш значущі для української економіки ринки за їхнім внеском у ВВП, ними стали 13 секторів: аграрний, фінансовий, промисловість, нафто- та газовидобування, IT, ритейл, харчопром, будівництво та девелопмент, фармацевтика, авторинок, транспорт та інфраструктура, телеком, алкоринок.

На другому етапі "Фокус" опитав близько 100 галузевих експертів, аналітиків та учасників ринків.

Респонденти називали найбільш ефективних, на їхню думку, керівників і пояснювали, чому саме їх вважають гідними звання кращого топ-менеджера у своїй галузі в минулому році.

При цьому оцінювалася діяльність як менеджерів, які керують власним бізнесом, так і найманих топів приватних компаній, і керівників державних і муніципальних активів.

Як повідомляли Українські Новини, 2019 рік "Фармак" закінчив з прибутком 1,056 млрд гривень, при цьому виручка компанії досягла 6,542 млрд гривень.

Продукція компанії "Фармак" експортується більш ніж у 20 країн світу, в портфелі компанії налічується 220 продуктових досьє.

На підприємстві функціонують 20 виробничих ліній, які відповідають вимогам GMP.

14 виробничих ліній сертифіковані європейським регуляторним органом.

З 2015 року в "Фармаку" працює власний комплекс з виготовлення субстанцій (департамент з виробництва АФІ) в місті Шостка, планова потужність якого становить 100 тонн субстанцій на рік.

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