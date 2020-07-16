Густєлєв та Кличко хочуть, щоб кияни сплатили майже 1 млрд гривень "карантинних втрат" громадського транспорту, - ЗМІ

Крім того, що керівництво КП "Київський метрополітен" в черговий раз збирається оплачувати багатомільйонні послуги з підключення Автоматизованої системи обліку оплати проїзду, дана структура разом з "братнім" КП "Київпастранс" не проти отримати компенсацію з муніципального бюджету столиці за вимушений простій у роботі під час жорсткого періоду карантину.

Керівництво Київської міськдержадміністрації (КМДА) вирішило компенсувати зі столичного бюджету втрату доходів у зв'язку з COVID-19 двом комунальним перевізникам - КП "Київський метрополітен" і КП "Київпастранс". Заступник голови КМДА Олександр Густєлєв запевняє, що через припинення роботи муніципального транспорту на час карантину збитки цих двох підприємств склали 971,78 млн гривень. Проблема в тому, що перевірити цю цифру не представляється можливим, інформує портал KV.

Автоматизована система обліку оплати проїзду (АСОП) в Києві, незважаючи на багаторічні обіцянки міської влади, досі не працює. Перехід на єдиний електронний квиток, незважаючи на колосальні бюджетні вливання, теж постійно переносять. Депутатам знову доведеться вірити чиновникам на слово.

При цьому, підлеглі Віталія Кличка запевняють - якщо депутати Київради відмовляться компенсувати "Київському метрополітену" і "Київпастрансу" з міського бюджету 971,78 млн гривень, настануть наслідки у вигляді погіршення фінансово-економічного стану та матеріально-технічної бази зазначених підприємств, а також затримки виплати заробітної плати їх працівникам.