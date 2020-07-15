Журналістка поїхала з Києва через погрози ультраправих після публікації про їхні зв'язки з партнерами Facebook

Українська журналістка, редактор видання "Заборона" Катерина Сергацкова була змушена поїхати з Києва після того, як на її адресу почали надходити погрози націоналістів через матеріал про зв'язки між ультраправими та українськими партнерами соціальної мережі Facebook.

Про це повідомило інтернет-видання Страна.ua.

Так, 3 липня в "Забороне" вийшов матеріал, співавтором якого була Сергацкова. В ньому описувався зв'язок між неонацистськими групами та українською організацією Stopfake, що працює в якості партнера з перевірки фактів у Facebook. У статті детально описано кілька випадків, коли одна з публічних осіб неурядової організації з'являлася поруч з ультраправими музикантами, які заперечують Голокост (присвятивши зв'язкам Stopfake та ультраправих цілу серію публікацій).

Також Facebook видалив попередню статтю "Заборони" про праворадикального активіста Дениса Нікітіна. StopFake відреагувала на обвинувачення заявою, в якій говорилося, що організація ніколи не блокувала матеріали, і, що подібні звинувачення - це проросійська змова.

Нова стаття викликала бурхливу реакцію в соцмережах і серед представників влади. У суботу, 11 липня, праворадикально налаштований журналіст Роман Скрипін опублікував фото 5-річного сина Сергацкової та ймовірне її місце проживання. Також він звинуватив журналістку у тому, що вона є агентом Кремля. Після чого користувачі Facebook почали публікувати інформацію про адресу Сергацкової, а також погрожувати її вбити.

Після численних скарг оригінал повідомлення в Facebook і коментарі праворадикальних активістів були видалені. Але інші агресивні повідомлення цього ж журналіста залишаються неприбраними. "Ви блокуєте один пост, - написав Скрипін, - а я напишу ще 10".

У понеділок, 13 липня, Сергацковій довелося залишити українську столицю зі своєю сім'єю через побоювання за своє життя. Сергацкова повідомила про погрози поліції, але не очікує реального захисту.

Як зазначило видання The Independent, раніше цькування журналістів з боку праворадикалів призводило до вбивств.

Нагадаємо, що в 2015 році журналіст і письменник Олесь Бузина був убитий через день після публікації його адреси проживання на сайті "Миротворець". Рік потому журналіст Павло Шеремет був убитий в своїй машині в центрі Києва. Офіційне розслідування досі не призвело до появи переконливих підозрюваних, хоча інше розслідування, що проведене його колегами, передбачало, що Служба безпеки України могла щось знати про це.

"Ми не відчуваємо себе в безпеці, а чиновники мовчать. Як ви можете відчувати себе в безпеці, знаючи, наскільки сильно праворадикали пов'язані з поліцією та службами безпеки?" - сказала Сергацкова.