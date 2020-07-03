Как и почему модераторы Facebook блокируют критику ультраправых в Украине

Уже несколько раз СМИ рассказывали о тесной связи с ультраправыми украинских модераторов крупнейшей социальной сети Facebook. Журналисты нашли множество фактов, подтверждающих, что украинские модераторы Facebook преследуют журналистов за критику ультраправых.

Об этом сообщило интернет-издание Страна.ua.

Одним из двух подрядчиков Facebook по проверке украинского контента является организации StopFake, которая связана с активистами ультраправых движений.

Менеджером Facebook по публичной политике в Украине является 29-летняя Екатерина Крук. Ее назначили на должность 27 мая прошлого года. Она работает в офисе Facebook в Варшаве (Польша). Ранее Крук работала в упомянутой организации StopFake. До Евромайдана Екатерина Крук была помощницей нардепа от националистической партии "Свобода" Игоря Швайки.

В 2013-2014 годах Екатерина Крук была активным участником Евромайдана, где также поддерживала партию "Свобода". Швейцарский журналист Нильс Акерманн запечатлел Екатерину Крук во время ее работы помощницей нардепа в начале Евромайдана.

После Евромайдана Крук работала в Украинском кризисном медиа-центре, затем, с 2016 года - менеджером по социальным сетям Верховной Рады. Управлял ее работой спикер Андрей Парубий – ультраправый политик из Львова, один из лидеров Евромайдана.

Екатерина Крук родом из Ровно, из семьи мелких предпринимателей. Ее отец, Николай Крук, как и дочь, является активистом националистической партии "Свобода". В 2015 году он был включен в список кандидатов на выборах в Ровенский городской совет по списку "Свободы". Однако ему тогда не повезло: так и не стал депутатом. В июле 2019 года, согласно партийному отчету, Николай Крук проспонсировал "Свободу" на сумму 142 тыс. гривен.

2 мая 2014 года, в день трагедии в Одессе, где в результате пожара в Доме профсоюзов погибли больше 40 человек, Екатерина Крук написала: "Одесса очистилась от террористов, горжусь тем, что город борется за свою идентичность. Слава павшим героям".

Еще менеджер Facebook по Украине публично радовалась, когда Турция сбила российский самолет. Также она призвала к введению военного положения в Украине. Она злорадствовала по поводу насилия со стороны ультраправых против украинских левых политиков и неоднократно призывала запретить деятельность Коммунистической партии Украины.

В общем, за украинским контентом в Facebook следит человек с крайне правыми политическими взглядами. Это вызывает сомнения в объективности и непредвзятости модераторов крупнейшей соцсети в освещении тем, связанных с Украиной.

27 марта Екатерина Крук сообщила о запуске программы по фактчекингу в Украине с двумя партнерами – StopFake и VoxCheck. Уточним, что механизм работы Facebook состоит в том, что у каждого пользователя соцсети формируется своя индивидуальная лента новостей. Ее формируют сложные алгоритмы Facebook. По сути, соцсеть выстраивает для каждого человека индивидуальную информационную реальность.

Поэтому любая информация, которая показалась манипулятивной цензорам Facebook, размещается в ленте каждого пользователя ниже других сообщений. Как результат, снижается вероятность прочтения данной информации. Ведь не все пользователи могут и хотят листать свою ленту до конца.

Как заявила Катерина Крук, это помогает уменьшить и, в итоге, остановить распространение "крамольного" контента, а также минимизировать количество людей, которые его увидят. Все эти цензурные ограничения касаются и Facebook, и соцсети Instagram, которая тоже принадлежит корпорации Facebook.