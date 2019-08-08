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08 серпня 2019, четвер, 17:52 30
Судова влада 2019-08-08T20:45:02+03:00
Українські Новини
Міжнародні правозахисники підтримали журналістів, які назвали "С14" неонацистами

Міжнародні правозахисники підтримали журналістів, які назвали "С14" неонацистами

Міжнародні правозахисники підтримали засудження українськими правозахисниками та журналістами рішення суду, який виніс рішення на користь української ультраправої націоналістичної групи "C14" в позові проти видання Hromadske.TV після того, як в ефірі був опублікований твіт з посиланням на "C14" як "неонацистську" групу.

Про це йдеться в повідомленні міжнародної правозахисної організації Human Rights Watch.

"Рішення від 6 серпня викликало обурення українських правозахисників і журналістів - і це правильно. Члени "С14" відкрито висловлюють неонацистські погляди і нападають на правозахисників, активістів ЛГБТ і сім'ї ромів. Навесні 2018 року члени групи напали на табір ромів у Києві, спалили намети і вигнали його жителів, у тому числі жінок і дітей. Група, яка відкрито пропагувала расову ненависть і дискримінацію, не соромилася дій своїх членів: група взяла на себе відповідальність за напад, а її лідер пообіцяв продовження в майбутньому", - йдеться в ньому.

Правозахисники також відзначили погіршення свободи висловлення думок в Україні, так само як посилилося насильство з боку ультраправих груп, таких як "С14". Українські активісти та журналісти неодноразово закликали уряд зайняти позицію "нульової терпимості" щодо насильства, погроз і залякування з боку цих груп. Замість цього українська влада зосередилася на введенні обмежень на свободу висловлення думок, які вони виправдовують, посилаючись збройний конфлікт, який триває, та необхідність протидії російській пропаганді.

Як повідомляли Українські Новини, раніше міжнародна організація з виявлення та аналізу тероризму TRAC визнала "С14" терористичною організацією.

Крім того, Бюро з питань демократії, прав людини і праці Державного департаменту США у своєму звіті про дотримання прав людини в Україні за 2018 назвало націоналістичні організації "С14" і "Азов" "групами ненависті"

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